ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Chiusura al transito dei pedoni e dei velocipedi tratto di ciclo-pedonale di Monticelli – in corrispondenza del campo da basket di Via degli Aceri.
Con l’Ordinanza dirigenziale 279 del 21 maggio 2026 l’Amministrazione ordina di istituire, dal giorno 25 maggio 2026 al giorno 26 maggio 2026 dalle ore 8 alle ore 17, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità, tratto di ciclo-pedonale in Via degli Aceri in corrispondenza del campo da basket:
- interdizione alla circolazione perdonale e dei velocipedi;
In caso di condizioni meteo avverse, il presente provvedimento avrà validità per altra data da concordare e comunicare preventivamente all’Ufficio Osap.
Regolamentazione della circolazione veicolare per trasloco in corso Giuseooe Mazzini 377
Con l’Ordinanza dirigenziale 280 del 21 maggio 2026 l’Amministrazione ordina di adottare, per il giorno 25 maggio 2026 e 28 maggio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 17:
- divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in Corso G. Mazzini nr. 377 per un tratto di mt. 20;
- l’interdizione temporanea del transito veicolare nel tratto indicato al punto 1);
- durante la suddetta interruzione è fatto obbligo alla ditta richiedente, di garantire la presenza di moviere in Corso G. Mazzini / Piazza G. Matteotti al fine di informare gli utenti della chiusura;
In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni richieste per le data indicata, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date ed eventualmente a nuovi orari, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail del Comune.
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