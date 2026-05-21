Parteciperanno ai laboratori tutti e tre i Centri Diurni del DSM: il Centro “I Colori della Mente” di San Benedetto del Tronto e “Il Sentiero” di Ascoli Piceno con opere pittoriche, e “Il Gabbiano Blu” di Comunanza con manufatti in gesso

ASCOLI PICENO – Al via domenica 24 maggio, alla Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, una giornata nel segno dell’arte e dell’inclusione aperta dalla mostra Trame, colori e materia con opere pittoriche e in gesso realizzate dagli utenti dei Centri Diurni del DSM dell’AST di Ascoli Piceno e manufatti artigianali dei soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo.

L’evento, organizzato da Lions Club Ascoli Piceno Host, in collaborazione con DSM AST Ascoli Piceno, Fondazione Officina dei Sensi e UICI Ascoli Piceno Fermo, ospiterà in mattinata, dalle ore 10 alle 13, accanto all’esposizione pittorica, che spazierà dall’astrattismo all’espressionismo materico, un corner dell’artigianato artistico, con dimostrazioni dal vivo di tessitura, ceramica e uncinetto, e laboratori inclusivi: punti di interazione dove i visitatori potranno sperimentare le tecniche di tessitura o pittura sotto la guida degli autori. Un laboratorio vivo, in definitiva, dove il pubblico non sarà solo spettatore ma anche testimone del processo creativo.

Un processo creativo basato su segno (nella pittura il colore diventa lo strumento per mappare territori emotivi che non hanno bisogno di parole), trama (nella tessitura e nell’uncinetto la precisione geometrica sfida la percezione, dimostrando che la forma nasce prima nella mente e nel tatto che negli occhi) e materia (nella ceramica il contatto diretto con la terra trasforma la sostanza in narrazione tangibile) a dimostrazione del fatto che l’arte non conosce barriere.

Parteciperanno ai laboratori tutti e tre i Centri Diurni del DSM: il Centro “I Colori della Mente” di San Benedetto del Tronto e “Il Sentiero” di Ascoli Piceno con opere pittoriche, e “Il Gabbiano Blu” di Comunanza con manufatti in gesso.

Seguirà, nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, un momento di riflessione sul valore sociale e artistico del progetto dal taglio culturale piuttosto che clinico, nell’ambito del quale interverranno, dopo i saluti Istituzionali di Sindaco e Vice sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e Massimiliano Brugni, del Direttore AST Ascoli Piceno Antonello Maraldo, del Senatore Guido Castelli, della deputata Giorgia Latini e del Governatore Lions distr. 108 Stefano Maggiani, gli artisti con testimonianze e racconti, il Responsabile UOS Assistenza Semiresidenziale Centri diurni DSM AST Ascoli Piceno Enrico Paolini, la coordinatrice dei laboratori artistici Fondazione Officina dei Sensi Micol Costantini con “Otre o sguardo: l’arte come abitare lo spazio”, il Direttore dei Musei Civici di Ascoli Stefano Papetti con “L’Arte che Cura”, con “Non lo so fare…ma l’ho fatto” Mariangela Mercatili, Educatrice Professionale Centro Diurno “Il Sentiero”, e con “Percorsi di inclusione attraverso l’esposizione artistica” il Prof. Andrea Viozzi.

La giornata si concluderà con un rinfresco conviviale.

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