ASCOLI PICENO – Dopo il grande successo riscosso durante l’anteprima ufficiale tenutasi al cinema Adriano di Roma, lunedì 18 maggio, SPYNE, il nuovo thriller diretto da Anna Antonelli, arriva nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 21 maggio e nelle Marche in quelle del circuito Giometti di Porto Sant’Elpidio, Ancona e Tolentino. Tra i protagonisti del film spicca l’attrice ascolana Giorgia Fiori, che interpreta Isa, figura centrale della storia, accanto al protagonista Pierre, interpretato da Stefano Cassetti. La sua performance, intensa ed emotiva, ha già ricevuto ottimi riscontri da parte del pubblico presente alla première romana e dagli addetti ai lavori. Il film racconta la vicenda di un ex agente segreto francese coinvolto in missioni internazionali, la cui vita cambia radicalmente dopo una grave malattia degenerativa. Tra segreti di Stato, tensione psicologica e dinamiche familiari, SPYNE costruisce un thriller contemporaneo, ispirato a una storia vera. L’uscita del film arriva inoltre in concomitanza con un importante riconoscimento internazionale per la regista Anna Antonelli che, accompagnata da Giorgia Fiori, ha ricevuto il 20 maggio un premio speciale al Festival di Cannes, confermando l’attenzione crescente attorno al progetto, anche fuori dall’Italia. Nel cast di SPYNE, prodotto da Creations Factory oltre a Giorgia Fiori e Stefano Cassetti, anche Andrea Bruschi, Ivan Franek e Alessandro Cremona.

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