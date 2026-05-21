ASCOLI PICENO – Venerdì 29 maggio alle ore 18 presso il Forte Malatesta ad Ascoli Piceno, in

occasione della Gionata Mondiale “NO TABACCO”, il Lions Club Ascoli Piceno

Colli Truentini, insieme al Dottor Pierfrancesco Grossi, Cardiologo, Direttore

U.O.C. Ospedale Civile “C. e G. Mazzoni” e al Dottor Mauro Mario Mariani,

Angiologo, Divulgatore Scientifico presentano “Il Libretto della Longevità” scritto

da scritto da Andrea Campofiloni, Luca Di Vito, Flaminia Grossi, Pierfrancesco

Grossi, Mauro Mario Mariani e Andrea Romandini.

Questa pubblicazione propone una sintesi basata su evidenze del legame tra

comportamenti sedentari, fattori di rischio e principali esiti cardiovascolari,

integrando dati epidemiologici, meccanismi fisiopatologici e indicazioni di

riferimento per la prevenzione. La sezione dedicata alla nutrizione inquadra i

fondamenti dei principi nutritivi (macro e micronutrienti) e collega scelte alimentari

e composti funzionali agli obiettivi di prevenzione, con richiami a qualità della

dieta, fibra e alimenti di interesse per il profilo lipidico e il rischio cardiovascolare.

La pubblicazione si inserisce inoltre come tema di studio nazionale 2025-26 del

Lions Club International (Multidistretto 108 Italy), “Longevità, un ruolo nuovo

nella società di domani”, che mira a valorizzare la terza età promuovendo

l’invecchiamento attivo e affrontando le sfide demografiche. Il progetto, attivo nel

2025-26, trasforma l’allungamento della vita in risorsa, puntando su prevenzione,

salute, ruolo sociale ed economico degli over 50.

Porteranno i loro saluti l’Avvocato Francesco Palma, Presidente del Club Lions Ascoli

Piceno Colli Truentini, il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, il Dott. Marco

Fioravanti, il Dott. Sandro Donati, Presidente BCC Banca del Piceno e la Dott.ssa

Fiorella De Angelis Presidente dell’Ordine dei Medici Ascoli Piceno.

L’evento è impostato come Talk, è moderato dalla Prof.ssa Donatella Ferretti,

Assessore all’Istruzione del Comune di Ascoli Piceno e si inserisce nel progetto

“ZERO736” nato da un’idea del Dottor Mariani già nel 2017 e vuole essere una

ricetta da poter adottare nel quotidiano, come uno “Stile di Vita”.

Partito da Ascoli nove anni fa e con il prefisso telefonico della città il Progetto

propone una vera e propria rivoluzione nei comportamenti, rivolto soprattutto ai

ragazzi in età scolare ma che mira ad arrivare a sensibilizzare anche gli adulti. In

cosa consiste “Zero-sette-trentasei”? Zero sigarette, sette porzioni di frutta e verdura

e trentasei minuti di esercizio fisico al giorno per avere un’efficace azione di

sostegno al nostro sistema immunitario.

Si ringrazia per la stampa del Libro della Longevità il club Lions Ascoli Piceno

Colli Truentini e la BCC Banca del Piceno, sempre presente e sensibile alle

iniziative che coinvolgono il territorio.

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