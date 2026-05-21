ASCOLI PICENO – Venerdì 29 maggio alle ore 18 presso il Forte Malatesta ad Ascoli Piceno, in
occasione della Gionata Mondiale “NO TABACCO”, il Lions Club Ascoli Piceno
Colli Truentini, insieme al Dottor Pierfrancesco Grossi, Cardiologo, Direttore
U.O.C. Ospedale Civile “C. e G. Mazzoni” e al Dottor Mauro Mario Mariani,
Angiologo, Divulgatore Scientifico presentano “Il Libretto della Longevità” scritto
da scritto da Andrea Campofiloni, Luca Di Vito, Flaminia Grossi, Pierfrancesco
Grossi, Mauro Mario Mariani e Andrea Romandini.
Questa pubblicazione propone una sintesi basata su evidenze del legame tra
comportamenti sedentari, fattori di rischio e principali esiti cardiovascolari,
integrando dati epidemiologici, meccanismi fisiopatologici e indicazioni di
riferimento per la prevenzione. La sezione dedicata alla nutrizione inquadra i
fondamenti dei principi nutritivi (macro e micronutrienti) e collega scelte alimentari
e composti funzionali agli obiettivi di prevenzione, con richiami a qualità della
dieta, fibra e alimenti di interesse per il profilo lipidico e il rischio cardiovascolare.
La pubblicazione si inserisce inoltre come tema di studio nazionale 2025-26 del
Lions Club International (Multidistretto 108 Italy), “Longevità, un ruolo nuovo
nella società di domani”, che mira a valorizzare la terza età promuovendo
l’invecchiamento attivo e affrontando le sfide demografiche. Il progetto, attivo nel
2025-26, trasforma l’allungamento della vita in risorsa, puntando su prevenzione,
salute, ruolo sociale ed economico degli over 50.
Porteranno i loro saluti l’Avvocato Francesco Palma, Presidente del Club Lions Ascoli
Piceno Colli Truentini, il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, il Dott. Marco
Fioravanti, il Dott. Sandro Donati, Presidente BCC Banca del Piceno e la Dott.ssa
Fiorella De Angelis Presidente dell’Ordine dei Medici Ascoli Piceno.
L’evento è impostato come Talk, è moderato dalla Prof.ssa Donatella Ferretti,
Assessore all’Istruzione del Comune di Ascoli Piceno e si inserisce nel progetto
“ZERO736” nato da un’idea del Dottor Mariani già nel 2017 e vuole essere una
ricetta da poter adottare nel quotidiano, come uno “Stile di Vita”.
Partito da Ascoli nove anni fa e con il prefisso telefonico della città il Progetto
propone una vera e propria rivoluzione nei comportamenti, rivolto soprattutto ai
ragazzi in età scolare ma che mira ad arrivare a sensibilizzare anche gli adulti. In
cosa consiste “Zero-sette-trentasei”? Zero sigarette, sette porzioni di frutta e verdura
e trentasei minuti di esercizio fisico al giorno per avere un’efficace azione di
sostegno al nostro sistema immunitario.
Si ringrazia per la stampa del Libro della Longevità il club Lions Ascoli Piceno
Colli Truentini e la BCC Banca del Piceno, sempre presente e sensibile alle
iniziative che coinvolgono il territorio.
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