ROCCAFLUVIONE – L’Amministrazione Comunale di Roccafluvione e la ProLoco insieme ad associazioni locali hanno raccolto in un’unica locandina, per il secondo anno, tutte le iniziative fino a Settembre.
Cultura, traduzione, sport e divertimento sono gli ingredienti fondamentali che creano un calendario pieno: feste nelle frazioni, giochi per bambini e adulti, gite, partecipazioni a Quintana, “A festa ranna”, 50°Sagra della Crispella e delle Mezzemaniche al tartufo”, centro estivo, Colonie marine, teatro e tanto altro.
Occasioni per stare insieme, momenti che fanno comunità, eventi attesi da tutto l’anno.
Di seguito la locandina con tutte le info
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