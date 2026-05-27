APPIGNANO DEL TRONTO – Il festival “Terra in Equilibrio – Festival della scienza e della resilienza nelle aree interne” apre le porte ai più piccoli. Domani, 28 maggio alle ore 10, ad Appignano del Tronto si terrà uno speciale appuntamento matinèe interamente dedicato alle classi della scuola primaria.



Gli studenti saranno protagonisti di un incontro interattivo e coinvolgente con l’autrice Daniela Zepponi, che presenterà il volume “La mia amica Guty”.



Al centro del racconto c’è Guty, una piccola e curiosa goccia d’acqua che guiderà i bambini alla scoperta del suo mondo e delle sue meraviglie. L’incontro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul valore inestimabile dell’acqua, sul ciclo della natura e sull’importanza della tutela ambientale, sposando appieno la filosofia del festival che vede nella cultura scientifica e nella resilienza le chiavi per il rilancio e la consapevolezza delle aree interne.



Attraverso la lettura, il dialogo e stimoli interattivi, la scienza si farà gioco e racconto, dimostrando come anche i gesti più piccoli possano fare la differenza per l’equilibrio della nostra Terra



L’iniziativa è promossa dall’ente capofila Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche con Fondi OCMarche 2014-2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”Ascoli Piceno.

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