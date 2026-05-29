ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità e della sosta in Piazza Roma in occasione del 80° anniversario della Festa della Repubblica, in programma il giorno martedì 2 giugno 2026
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 295 del 27 maggio 2026 l’Amministrazione ordina di:
- di revocare l’offerta di sosta in Piazza Roma, sui lati ovest, est e nord, Via XX Settembre con contestuale istituzione del divieto di sosta rimozione coatta con orario 7:30 – 11:00 e comunque fino a cessata esigenza;
- di revocare altresì l’offerta di sosta in ambo i lati della corsia di scorrimento, lato sud, della Piazza Roma con contestuale istituzione del divieto di sosta rimozione coatta con orario 7:30 – 11:00 e comunque fino a cessata esigenza;
- di interdire temporaneamente la viabilità veicolare in Piazza Roma compreso la corsia di scorrimento e Via XX Settembre a tutti i veicoli dalle ore 8:45 (per la sessione delle prove) e fino al termine della cerimonia.
Autorizza l’utilizzo della Piazza Arringo, Via XX Settembre per la sosta dei veicoli al seguito delle autorità, dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche, dei veicoli appartenenti alle Forze Armate, delle Forze di Polizia e comunque di tutti quelli ad ogni titolo invitati allo svolgimento della cerimonia in parola.
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