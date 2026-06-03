BRESCIA -Il capitano bianconero, Marcos Curado, ha commentato così ai microfoni Rai la prestazione dell’Ascoli nel recupero disputato oggi pomeriggio col Brescia:

“Siamo stati molto bravi a livello mentale, era una situazione particolare, non era facile approcciare la gara in questo modo, siamo stati bravi a rimetterci subito in partita. Per domenica sappiamo che avremo di fronte una squadra tosta, molto intensa, che lotta e corre, dovremo prepararci al meglio. La nostra identità ci ha portato fino a qua, c’è sempre da migliorare e crescere, ci prepareremo al meglio, avremo di fronte il nostro pubblico, che è fantastico, come ha dimostrato per tutto il campionato, ci aspettiamo una gara tosta”.

Mister Tomei, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato così la prestazione dei bianconeri a Brescia:

“Oggi siamo andati oggettivamente bene, il campo permetteva di giocare. Abbiamo questo DNA, siamo fiduciosi, ci aspetta una bella domenica. Ho visto bene i ragazzi anche ieri, ma era un altro tipo di partita, siamo arrivati all’impraticabilità, era molto difficile dosare i passaggi, si faceva fatica a giocare, ma i ragazzi hanno saputo affrontare anche questo tipo di partita sulle seconde palle, anche un po’ sporche.

Essere subito dentro la partita è una nostra caratteristica naturale, non era semplice perché riprendere la gara il giorno dopo, per soli trenta minuti non era facile, ma i ragazzi sono stati bravi. Domenica spero sia uno spettacolo bello e che vinca il migliore”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nella sala stampa del Rigamonti:

“Ci giochiamo sempre la partita, è sempre stato così e anche oggi, non stavamo già pensando al ritorno, non è nel nostro DNA. Sono state due gare differenti, ieri c’erano condizioni ambientali particolari e si faceva fatica ad esprimere un certo tipo di gioco, oggi il campo lo consentiva. Sono molto contento, ho visto una squadra presente fin da subito, ha espresso il proprio DNA contro una squadra forte, è stata una buona mezz’ora e adesso ci si prepara ad affrontare l’ultimo step, domenica vedremo come finirà.

Ieri e oggi sono state due mini partite, in entrambe le situazioni la squadra ha risposto molto bene, nella prima partita c’erano condizioni particolari, seconde palle, molta fisicità e i ragazzi, sotto questo punto di vista, mi hanno dato una grande risposta. Il Brescia è una squadra fisica, che ha motore, quindi ieri noi abbiamo fornito un’ottima prova e oggi altrettanto col campo in buone condizioni. Siamo tornati a vedere quello che di solito facciamo, giocare palla a terra, palleggiare, cercare di dominare la partita e non era semplice riaccendersi da subito perché in mezz’ora può accadere di tutto. Ieri freddo e pioggia, oggi caldo e domenica ci saranno le stesse condizioni; mi auguro che sarà una partita bella, fra due squadre che cercano di giocare, che si rispettano ed entrambe proveranno a portare a casa il massimo giocando a calcio. Questo è un buon preambolo affinché ci sia una bella partita. Vedo i ragazzi sereni nell’affrontare questo tipo di partite, oggi li ho visti consapevoli, mi aspetto un match sul filo di lana perché il Brescia è molto forte.

Rizzo Pinna? E’ a posto, ieri ha preso una botta sulla tibia. Siamo tutti idonei”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.