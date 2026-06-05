ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il tredicesimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al paesaggio con la presentazione del volume Piccolo erbario delle piante stronze (Rizzoli, 2025).

Presenta il libro l’autore Francesco Broccolo, Insegnante dell’Istituto Agrario di Macerata, con Alessia Guaiani, Borsista e docente a contratto presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, e Simone Porfiri, Borsista e docente a contratto presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

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