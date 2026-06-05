ASCOLI PICENO – Sarà Valmir di Petritoli, in provincia di Fermo, a ospitare il primo concerto della stagione live 2026 de La Rua. L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026 alle ore 21.30 in Piazza I Maggio, con una serata che si annuncia come uno degli eventi musicali più attesi del territorio e che vedrà protagonista una delle band marchigiane più riconoscibili degli ultimi anni.

Per La Rua si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. La band, nata artisticamente ad Ascoli Piceno, ha sempre mantenuto un legame profondo con le Marche, con le piazze, con il pubblico vero e con quella dimensione popolare e diretta che da sempre rappresenta una delle sue caratteristiche più forti.

Il concerto di Valmir di Petritoli aprirà ufficialmente una nuova stagione live e porterà sul palco tutta l’energia di un gruppo che ha costruito il proprio percorso attraverso musica, identità, racconto e presenza scenica. Una band capace di unire la forza del pop italiano con sonorità folk, strumenti acustici, arrangiamenti energici e una scrittura immediata, emotiva e riconoscibile.

Il nome La Rua, che richiama la strada, racconta già molto dello spirito del progetto: una musica nata per incontrare le persone, per vivere nei luoghi, nelle piazze, nei festival, nei teatri e nei concerti dal vivo. Non una proposta costruita solo in studio, ma una band cresciuta nel rapporto diretto con il pubblico, concerto dopo concerto.

Negli anni La Rua hanno attraversato tappe importanti della musica italiana. Dalla vittoria ad Area Sanremo alla partecipazione al Concerto del Primo Maggio, dal percorso televisivo ad Amici fino all’esperienza di Sanremo Giovani, dove con il brano “Alla mia età si vola” hanno conquistato pubblico e critica, ottenendo il secondo posto e il Premio Assomusica per la migliore esibizione live.

A queste esperienze si aggiungono il tour internazionale promosso da Rai e Ministero degli Affari Esteri, le collaborazioni con Federica Carta ed Elisa, e un percorso artistico che ha sempre cercato di mantenere insieme due elementi fondamentali: la qualità musicale e la capacità di arrivare in modo diretto alle persone.

Sul palco di Valmir di Petritoli ci sarà la formazione composta da Daniele Incicco alla voce, Alessandro “Charlie” Mariani a banjo, chitarra e cori, Nacor Fischetti alla batteria, William D’Angelo alla chitarra e cori, Davide Fioravanti a pianoforte, synth, fisarmonica e cori, e Matteo Grandoni a basso e contrabbasso.

Il live proporrà un viaggio dentro il mondo musicale de La Rua: canzoni intense, brani più energici, momenti corali e quella miscela di pop, folk e cantautorato che ha reso la band riconoscibile nel panorama nazionale. Sarà una serata pensata per cantare, emozionarsi e vivere la musica nella sua forma più autentica: dal vivo, in piazza, davanti al pubblico.

Il concerto di sabato 6 giugno non rappresenta soltanto l’inizio di una nuova stagione, ma anche un’occasione per ritrovare una band marchigiana che continua a portare avanti il proprio percorso con coerenza, passione e forte senso di appartenenza al territorio.

L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026 alle ore 21.30 in Piazza I Maggio a Valmir di Petritoli, in provincia di Fermo. Una serata di musica, energia e partecipazione collettiva, con La Rua pronti ad aprire la stagione live 2026 davanti al pubblico delle Marche.

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