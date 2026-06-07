ASCOLI PICENO – La giornata di venerdì 5 giugno ha visto il debutto del primo episodio di “Sestieri all’erta”, il nuovo podcast dedicato alla Quintana di Ascoli Piceno prodotto da Xentek Produzioni Video in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, e condotto da Veruska Cestarelli – speaker di Radio Ascoli – e Matteo Rossi – giornalista per TVRS. Il podcast accompagnerà appassionati e curiosi per tutta l’estate con dieci puntate in uscita ogni venerdì fino al 7 agosto, nel periodo più intenso e sentito dell’anno quintanaro, e sarà disponibile sui canali dedicati di YouTube e Spotify.

Ad inaugurare il podcast sono stati il Magnifico Messere e Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e il Presidente del Consiglio degli Anziani Massimo Massetti. Una conversazione che ha rivelato le persone oltre il ruolo – non senza momenti divertenti – e ha approfondito avvenimenti e dinamiche spesso lontane dai riflettori, evidenziando il grande lavoro istituzionale dietro le quinte della Rievocazione.

L’idea alla base di “Sestieri all’erta” è quella di offrire uno spazio di racconto nuovo, diretto e vivace, capace di affiancare gli strumenti di comunicazione già esistenti e di portare davanti al microfono le tante anime della Quintana: cavalieri, sestieri, figuranti, organizzatori, istituzioni e personaggi che, a vario titolo, contribuiscono a costruire una delle tradizioni più affascinanti e sentite del territorio piceno. Anche i social avranno un ruolo centrale nel progetto, diventando uno spazio di aggiornamento costante e di dialogo con la comunità quintanara. Attraverso contenuti dedicati, anticipazioni, backstage e approfondimenti, i canali del podcast accompagneranno il pubblico tra un episodio e l’altro, favorendo la partecipazione attiva degli ascoltatori.

Nelle settimane precedenti alle registrazioni, inoltre, la rubrica “Chiedilo al Moro” permetterà agli utenti di inviare domande e curiosità da sottoporre direttamente agli ospiti delle puntate, trasformando i social in un vero punto di incontro tra il podcast e la sua audience. Con “Sestieri all’erta” la Quintana prova così a raccontarsi attraverso un linguaggio nuovo, mantenendo intatta la propria identità ma aprendosi a forme di narrazione capaci di raggiungere pubblici diversi e nuove generazioni.

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