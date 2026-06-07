Lo spicchio normalmente riservato ai tifosi avversari sarebbe rimasto vuoto a causa del divieto di trasferta disposto per i sostenitori del Brescia. Match visibile anche su Sky e in chiaro su Rai2

ASCOLI PICENO – Sarà davvero tutto esaurito lo stadio “Del Duca” in occasione della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Ascoli e Brescia, in programma oggi, domenica 7 giugno, alle ore 18.

Grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e al clima di collaborazione e sinergia con l’Ascoli Calcio e con le autorità competenti, in particolar modo Prefettura e Questura, è stato infatti possibile aprire in via del tutto eccezionale anche il settore ospiti.

Lo spicchio normalmente riservato ai tifosi avversari sarebbe rimasto vuoto a causa del divieto di trasferta disposto per i sostenitori del Brescia. Per questo motivo, su iniziativa fortemente voluta dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore allo sport Nico Stallone, si è deciso di destinare quegli spazi a circa 500 bambini e ragazzi under 14 delle scuole calcio del territorio, accompagnati da alcuni istruttori e dirigenti, che potranno assistere gratuitamente all’importante appuntamento.

“Un’iniziativa dal forte valore sportivo ed educativo che consentirà ai più giovani di vivere da protagonisti l’atmosfera di una finale così importante, contribuendo al tempo stesso a rendere il Del Duca completamente esaurito in ogni ordine di posto” hanno dichiarato il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone. “Il Del Duca si prepara così ad accogliere una cornice di pubblico straordinaria, con migliaia di tifosi bianconeri e centinaia di giovani appassionati pronti a sostenere l’Ascoli, con gioia e sorrisi, in una delle partite più importanti della stagione”.

Nel settore ospiti saranno presenti i giovani tesserati delle seguenti società: Acquasanta, Ascoli Calcio, Atletico Ascoli, Azzurra Colli, Borgo Rosselli Porto San Giorgio, Calcio Lama, Castignano, Comunanza, Montegiorgio, Monticelli, Offida, Pagliare, Piazza Immacolata, Piceno Football Team, Polisportiva Borgo Solestà, Porta Romana, Sangiorgese, Santegidiese, Spes Valdaso e Villa Pigna.

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