I ragazzi e le ragazze hanno stupito tutti, Dirigente, insegnanti e Amministrazione Comunale con un’opera ricca di colori, intrisa di storia e tradizioni, a testimonianza di quanto scuola e territorio siano in simbiosi nelle aree interne

ROCCAFLUVIONE – A Roccafluvione inaugurata la “Scalinata del Cavatore”. Un murales realizzato dai ragazzi dell’Istituto Scolastico raffigurante il cavatore di tartufo e il suo cane fedele impegnati nella cerca della preziosa patata di Roccafluvione.

I ragazzi e le ragazze hanno stupito tutti, Dirigente, insegnanti e Amministrazione Comunale con un’opera ricca di colori, intrisa di storia e tradizioni, a testimonianza di quanto scuola e territorio siano in simbiosi nelle aree interne. Il progetto denominato “Gulliver” ha preso il via lo scorso anno e ha visto la realizzazione di diverse attività in tutto l’istituto comprensivo culminate, in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, con la presentazione di questo straordinario quadro a cielo aperto.

La cerca e la cavatura del tartufo sono un patrimonio immateriale dell’umanità dal 2021 e gli studenti hanno voluto omaggiare, con le loro mani, quello che a Roccafluvione è da sempre tradizione, passione e traino economico per la comunità locale.

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