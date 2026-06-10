L’evento ha visto la partecipazione di 13 squadre, con ragazzi e ragazze che si sono sfidati in una fase iniziale a gironi per poi accedere ai quarti di finale, alle semifinali e alla finalissima disputata in serata davanti a un pubblico numeroso e partecipe

ASCOLI PICENO – Si è conclusa con grande successo la prima edizione di “THE CAGE – Tofare Edition”, il torneo di basket 3 contro 3 ideato e organizzato dall’associazione giovanile APPLY APS, che ha coinvolto per l’intera giornata decine di giovani provenienti da tutta la provincia del Piceno.

L’evento ha visto la partecipazione di 13 squadre, con ragazzi e ragazze che si sono sfidati in una fase iniziale a gironi per poi accedere ai quarti di finale, alle semifinali e alla finalissima disputata in serata davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare il ruolo della città come Città Europea dello Sport 2025 e Città Italiana dei Giovani 2026, dimostrando concretamente come sport, partecipazione e cittadinanza attiva possano contribuire alla crescita del territorio.

«Vogliamo che i nostri giovani siano protagonisti della vita cittadina – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – e vedere la grande partecipazione a iniziative volute, pensate e organizzate da loro è il chiaro segnale che la direzione presa è quella giusta. Vogliamo creare sempre più occasioni di incontro e partecipazione dedicati alle giovani generazioni, perché crediamo fermamente che il loro impegno in prima persona possa essere un valore aggiunto per l’intera comunità».

Fondamentale è stata anche la collaborazione di Ascoli Basket, oltre al prezioso sostegno di Impresa Gaspari, AVIS Ascoli Piceno, Jack Burger, Vannicola Costruzioni, TagMetal e Centro Sportivo Piceno, che hanno creduto nel progetto e contribuito economicamente alla sua realizzazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare ad Ascoli Piceno un nuovo momento aggregativo dedicato ai giovani e al basket, disciplina che negli ultimi anni ha spesso trovato pochi spazi dedicati alla socialità spontanea e all’attività sportiva all’aperto.

La scelta del Campetto di Tofare non è stata casuale. Il luogo che oggi ospita un moderno playground sportivo è stato per anni simbolo di degrado e abbandono urbano. Dopo gli interventi di riqualificazione realizzati negli ultimi anni, APPLY APS ha scelto di investire energie, volontariato e progettualità per restituire vita e significato a questo spazio pubblico, trasformandolo in un punto di incontro per le nuove generazioni.

«Siamo davvero felici della riuscita di questa giornata – ha commentato l’assessore allo Sport, Nico Stallone – che ha permesso di animare il campo nella zona Tofare, recentemente riqualificato. Lo scorso anno siamo stati Città Europea dello Sport, quest’anno dei Giovani: un binomio perfetto che vogliamo continuare a valorizzare attraverso investimenti nella pratica sportiva».

Durante tutta la giornata il campetto non è stato animato soltanto dalle partite, ma anche da momenti di socialità e convivialità. L’evento si è poi concluso con un dj set che ha accompagnato semifinali, finali ed è proseguito fino a tarda notte, creando un’atmosfera di festa capace di coinvolgere giocatori, famiglie, residenti e cittadini.

«THE CAGE non è stato soltanto un torneo di basket» – dichiara Sergio Storoni, Presidente di APPLY APS – «ma la dimostrazione concreta di ciò che può nascere quando i giovani si mettono insieme per costruire qualcosa per la propria comunità. Abbiamo scelto il Campetto di Tofare perché rappresenta una sfida simbolica importante: trasformare uno spazio che per anni è stato associato al degrado e all’abbandono in un luogo di incontro, sport e relazioni positive. Dietro questa manifestazione ci sono mesi di lavoro volontario, collaborazione e impegno condiviso tra associazioni, cittadini, imprese e istituzioni. Come APPLY APS crediamo che lo sport sia uno strumento di aggregazione e crescita sociale e che gli spazi pubblici debbano tornare ad essere vissuti e animati dalle persone, soprattutto dai più giovani. Vedere centinaia di ragazzi e ragazze riempire questo campetto con entusiasmo, rispetto e voglia di stare insieme è stata la vittoria più grande della giornata. È questo il nostro valore: creare comunità, generare opportunità e dimostrare che la partecipazione attiva può produrre un cambiamento reale nei nostri quartieri e nella nostra città».

Il successo della prima edizione di THE CAGE – Tofare Edition rappresenta un importante punto di partenza per nuove iniziative dedicate ai giovani e alla valorizzazione dei quartieri cittadini, confermando come la partecipazione attiva possa diventare uno strumento concreto di rigenerazione sociale e urbana.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.