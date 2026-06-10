ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità in via Porta Tufilla – via Ponte Vecchio per messa in sicurezza scarpata.
Con l’Ordinanza dirigenziale 320 del 9 giugno 2026 l’Amministrazione ordina che in data 11/06/2026 e 12/06/2026 dalle ore 9 alle 18 saranno adottato i seguenti provvedimenti di viabilità:
Via Ponte Vecchio:
- l’interdizione temporanea della circolazione stradale in Via Ponte Vecchio nel tratto compreso tra l’intersezione Via Ponte Vecchio/Via Piave e l’intersezione Via Ponte Vecchio/ Via Porta Tufilla al fine di consentire di percorrere il tratto di strada indicato dei mezzi d’opera in senso contrario di marcia con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. L’interdizione della circolazione potrà essere effettuata soltanto successivamente la chiusura della circolazione veicolare in Via Porta Tufilla. Presenza di n. 3 movieri da posizionare rispettivamente n.1 moviere all’ intersezione Via Ponte Vecchio/Via Porta Tufilla al fine di indirizzare i veicoli in movimento dagli stalli di sosta presenti in Via Porta Tufilla in direzione LungoTronto Bartolomei; n.1 moviere in Via Pontevecchio al fine di consentire coordinandosi con gli altri movieri la percorrenza in senso contrario di quest’ultima via; n. 1 moviere all’intesezione tra Via Porta Tufilla ed il Ponte di Porta Maggiore al fine di indirizzare il flusso veicolare in direzione Corso Vittorio Emanuele e Corso Mazzini e di consentire l’accesso ai frontisti e alle attività commerciali site in Via Porta Tufilla;
- istituzione dell’obbligo direzionale “dritto” per i veicoli provenienti da via Porta Tufilla in caso di messa in marcia di questi ultimi dagli stalli di sosta presenti nella via.
Via Porta Tufilla:
- l’interdizione temporanea della circolazione in Via Porta Tufilla indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in senso contrario dei mezzi d’opera in Via Ponte Vecchio a partire dall’intersezione di Via Porta Tufilla con il Ponte di Porta Maggiore, da attuare tramite transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto, in via Porta Tufilla e presenza di moviere;
- divieto di sosta con rimozione coatta nel punto interessato dall’intervento;
- obbligo direzionale dei veicoli provenienti dal Ponte di Porta Maggiore in direzione Corso Mazzini oppure Corso Vittorio Emanuele;
- istallazione segnaletica di preavviso “ Via Porta Tufilla Chiuso” all’altezza della rotatoria di via Indipendenza/Via Luciani.
In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di messa in sicurezza per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo