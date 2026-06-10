ASCOLI PICENO – Ascoli si prepara ad accogliere Paolo Ruffini e il suo spettacolo “Essere giovani, essere genitori”, in programma venerdì 19 giugno alle ore 20.30 al Teatro dei Filarmonici. Un talk show tra riflessione e ironia in cui si parlerà del rapporto tra generazioni e del passaggio all’età adulta.

“Siamo felici di poter avere Ruffini sotto le Cento Torri – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – con un evento su un tema molto delicato e che, come Città Italiana dei Giovani, abbiamo fortemente voluto organizzare. Continuiamo a investire sulla qualità dell’offerta culturale perché crediamo che sia uno degli ingredienti fondamentali per la vita di una comunità viva e coesa, in cui i giovani trovino ragioni per restare e costruire il proprio futuro”.

L’assessore con delega alla Gioventù, Annagrazia Di Nicola, ha aggiunto: “Il titolo dello spettacolo riassume ciò che vogliamo fare ad Ascoli: mettere al centro i giovani e il loro rapporto con il mondo degli adulti. Ascoli Città Italiana dei Giovani 2026 non è solo un titolo onorifico ma è un impegno preciso a costruire una città che ascolti, coinvolga e valorizzi le nuove generazioni”.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 11 giugno, su Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/ paolo-ruffini-essere-giovani- essere-genitori-tickets- 1991551108978?=oddtdtcreator.)

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