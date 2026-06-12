L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere alla cittadinanza, e in particolare alle giovani generazioni, una realtà solitamente non accessibile al pubblico

ASCOLI PICENO – Il FAI Giovani Piceno organizza, venerdì 12 giugno, una visita straordinaria al 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”, ospitato nella storica Caserma Clementi di Ascoli Piceno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere alla cittadinanza, e in particolare alle giovani generazioni, una realtà solitamente non accessibile al pubblico, offrendo l’opportunità di avvicinarsi ai momenti più significativi della vita militare e di approfondire la funzione formativa svolta dal Reggimento nell’ambito dell’Esercito Italiano.

Il percorso avrà inizio con la partecipazione alla cerimonia dell’alzabandiera, momento altamente simbolico della quotidianità della caserma, e proseguirà con la visita di alcuni ambienti e sale riservati al personale militare, consentendo ai partecipanti di conoscere più da vicino le attività e la missione del 235° RAV “Piceno” nella preparazione dei giovani volontari.

Nel contesto di Ascoli Piceno, “Città Italiana dei Giovani”, l’iniziativa assume un significato particolarmente rilevante. La missione del FAI Giovani è infatti quella di coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Questa visita rappresenta un’importante occasione di incontro tra due realtà accomunate dalla centralità dei giovani: da un lato i volontari del FAI Giovani, impegnati nella tutela e nella divulgazione del patrimonio culturale, dall’altro le giovani reclute che ogni anno vivono e si formano all’interno del 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”.

Attraverso questa iniziativa sarà possibile conoscere da vicino un luogo simbolo della città, custode di una significativa tradizione storica e profondamente legato all’identità e alla memoria collettiva del territorio.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 12 giugno alle ore 8,00, presso la caserma Clementi di Ascoli Piceno, Via XII Settembre, 2. La durata prevista della visita è di 120 minuti. Numero posti disponibili 100. Contributo consigliato di partecipazione 3 euro.

Prenotazione obbligatoria sul portale eventi FAI al seguente link:

https://fondoambiente.it/eventi/alla-scoperta-del-235-reggimento-piceno

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