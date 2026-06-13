ASCOLI PICENO – Dieci borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna per sostenere il percorso universitario dei giovani più meritevoli e favorire la crescita del territorio. È questo il progetto presentato sabato 13 giugno dalla Fondazione Gabrielli, in collaborazione con il Consorzio Universitario Piceno, con l’obiettivo di attrarre e mantenere nel Piceno studenti iscritti ai corsi universitari delle sedi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

L’iniziativa prevede l’assegnazione di dieci borse di studio destinate a studenti che si iscriveranno in corso agli anni successivi al I anno dei corsi di laurea triennale e magistrale presenti nel territorio. I beneficiari saranno selezionati sulla base di criteri che valorizzano sia il merito accademico sia la situazione economica (ISEE universitario), con un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Le borse saranno erogate in due tranche, legate al raggiungimento di specifici obiettivi di percorso universitario, con l’intento di accompagnare concretamente gli studenti lungo il loro cammino formativo.

“Con questo progetto vogliamo investire sui giovani e sul futuro del nostro territorio – dichiara il presidente della Fondazione Gabrielli, Giancarlo Gabrielli –. Crediamo che il talento non debba mai essere frenato da difficoltà economiche e che sostenere gli studenti meritevoli significhi contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica dell’intero Piceno. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione dieci borse di studio da 4.000 euro ciascuna, affinché sempre più ragazze e ragazzi possano scegliere di formarsi nelle nostre università e costruire qui il proprio futuro”.

“Abbiamo una visione progettuale chiara di Ascoli da oggi al 2050, grazie a una collaborazione fattiva tra pubblico e privato. La relazione che abbiamo costruito tra Comune, CUP e Fondazione Gabrielli va proprio in questa direzione. Oggi la Fondazione Gabrielli, il Comune e il CUP mandano un messaggio di alto valore politico: vogliamo sostenere i talenti attraverso il merito. Dieci borse di studio da quattromila euro ciascuna saranno dati a giovani talentuosi e dunque questo è un segnale: indipendentemente dalla tua situazione contingente, il merito e il coraggio di metterti in gioco potranno portarti ovunque. Ascoli quest’anno è Capitale dei Giovani e questa iniziativa è un investimento sulle nuove generazioni”, queste le parole del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

“Il sostegno alle nuove generazioni è un caposaldo della nostra missione – le parole di Roberta Faraotti, presidente del Consorzio Universitario Piceno – Quando ci sono realtà, come la Fondazione Gabrielli, a cui va il nostro grazie, che decidono di investire risorse concrete noi siamo sempre pronti a metterci a disposizione. Queste borse premiano l’impegno e la dedizione delle ragazze e dei ragazzi, molti dei quali del nostro territorio, che stanno studiando per diventare i professionisti del domani: credo non ci sia un fine più nobile”.

Il progetto nasce dalla comune volontà della Fondazione Gabrielli e del Consorzio Universitario Piceno di rafforzare l’offerta formativa locale e valorizzare il ruolo strategico dell’università come motore di sviluppo del territorio.

“Una strategia fondamentale per lo sviluppo di un polo universitario – precisa il Vicepresidente di Fondazione Gabrielli, Gian Luca Gregori – è quella dell’attrattività, intesa come capacità di attrarre studenti al di fuori del bacino tradizionale, in questo caso del Piceno. Poter erogare borse di studio di un importo mediamente superiore allo standard può rivelarsi un fattore competitivo decisivo”.

Nei prossimi mesi saranno definiti e pubblicati il bando e le modalità operative per la presentazione delle domande.

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