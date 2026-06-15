L’iniziativa è aperta a persone di ogni età e livello di esperienza, con l’obiettivo di offrire un momento di benessere, movimento e socializzazione

CASTEL DI LAMA – Novità per l’estate 2026 a Castel di Lama.

Sono infatti in programma lezioni gratuite di yoga promosse nell’ambito del progetto D(i)ritto allo sport, realizzato da US Acli con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso n. 1/2022). Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì a partire dal 22 giugno, dalle 7:30 alle 8:30, presso la pista di pattinaggio di Via Scodalupo a Castel di Lama, in collaborazione con il Centro Hara – Scuola di Yoga.

L’iniziativa è aperta a persone di ogni età e livello di esperienza, con l’obiettivo di offrire un momento di benessere, movimento e socializzazione. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione al numero 349 5711408. Per prendere parte alle lezioni è sufficiente portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Lo yoga rappresenta una delle attività più efficaci per contrastare sedentarietà e inattività fisica, due fattori di rischio sempre più diffusi nella popolazione. La pratica regolare migliora la mobilità articolare, favorisce una postura corretta, riduce lo stress e potenzia la capacità respiratoria. Inoltre, contribuisce al benessere mentale e alla prevenzione di disturbi legati a stili di vita poco attivi, offrendo un approccio dolce ma completo alla cura della salute.

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