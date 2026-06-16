ASCOLI PICENO – È stato presentato il 15 giugno presso l’Ente Quintana, il Palio degli Arcieri che si svolgerà sabato 20 giugno, alle ore 21, al Campo dei Giochi, con ingresso libero e gratuito. Il drappo è stato realizzato dai ragazzi dell’associazione L’Orto di Paolo di Ascoli Piceno.

“Siamo davvero contenti della scelta fatta insieme all’amministrazione, ovvero quello di dedicare il Palio degli Arcieri all’associazionismo – dice il Presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti – La Quintana è un bene di tutti e deve essere più inclusiva possibile, soprattutto al livello di opportunità su tutto il tessuto cittadino. Faccio un grande in bocca la lupo agli Arcieri di tutti i sestieri: avete una grande responsabilità quest’anno perché di fatto aprite la stagione”.

Entusiasta anche l’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore ai Servizi Sociali Massimiliano Brugni e l’assessore agli Eventi Giovanni Silvestri: “L’amministrazione è ovviamente al fianco della Quintana, sempre. Le tribune quando ci sono gli Arcieri sono piene, quindi vuol dire che è una sfida importante e seguita. Lo spazio che la rievocazione sta dando a persone con fragilità è un segno di crescita vera, esponenziale, soprattutto come atteggiamento e non meramente nei numeri”.

Infine, felicissima anche Sabina Giannini, rappresentate dell’associazione L’Orto di Paolo: “Non posso per ringraziare per questo lavoro. Siamo un centro che è qui da tredici anni e si occupa di ragazzi con spettro autistico. Ci avete regalato una grande opportunità che ha fatto lavorare per mesi i nostri ragazzi, ben cinque su questo progetto. Non è solo un lavoro manuale ma ha una valenza terapeutica e riabilitativa davvero significativa. L’arte ha azzerato le differenze e tra le pennellate troverete le storie di questi ragazzi”.

Il Palio degli Arcieri sarà il primo appuntamento di sfide all’interno della stagione della Quintana di Ascoli Piceno. Ricordiamo che sempre sabato 20 giugno, alle ore 18, scadrà il termine per la composizione delle squadre per il “FantaQuintana”. Quest’anno si potrà partecipare soltanto scaricando l’app “Quintana di Ascoli Piceno” disponibile nello store sia per Android che IOs.

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