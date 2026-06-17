RIPABERARDA – L’Associazione Egeria Odv è orgogliosa di presentare la quinta edizione del Festival itinerante “La Notte del Saltarello”. L’idea alla base di questo progetto è quella di realizzare micro-eventi sostenibili e di carattere comunitario, di riavvicinare le persone alle nostre tradizioni e di valorizzare gruppi popolari itineranti che possano coinvolgere gli intervenuti con canti e balli tradizionali. Il tutto arricchito dalla degustazione di una cena sociale contadina offerta dall’associazione Egeria. Eventi esperienziali dunque che possono aiutare a far riscoprire e far rivivere borghi e paesaggi del Piceno e che vogliono donare emozioni positive e comunitarie.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno dalle ore 18.30 a Ripaberarda con un ricco programma che vedrà la partecipazione dei gruppi popolari Trallallero (del Piceno), il Gruppo Folkloristico Ortensia (di Ortezzano) e i Tamburelli de Castello (di Jesi). Un programma che sarà arricchito nel dopocena dalla sfida degli stornellatori.

Il presidente dell’Associazione Egeria, Marco Pietrzela, sottolinea come questi momenti di condivisione e di comunità siano quanto mai necessari ed importanti così come la valorizzazione del nostro Saltarello, delle tradizioni e della riscoperta delle nostre radici. Vale infatti la pena, in un mondo che corre sempre più veloce, fermarsi anche solo per un istante e volgere lo sguardo indietro, per riflettere sulle cose che stiamo perdendo.

Per la cena prenotazione obbligatoria contattare il numero 3342551201 (Tibor).

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