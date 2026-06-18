L’associazione di cultura musicale che tanto ha dato in questi tre decenni alla città di Ascoli e a tutto il territorio piceno, ha deciso così di ritrovarsi in un luogo, la Locanda di Pagliare che occupa ragazzi diversamente abili,

ASCOLI PICENO – AscoliPicenoFestival compie trent’anni e per festeggiare insieme questo bellissimo traguardo prima della pausa estiva, ha organizzato per sabato prossimo 20 giugno alle ore 19,30 un aperitivo cenato con tanto di musica presso la Locanda Centimetro Zero di Pagliare.

L’associazione di cultura musicale che tanto ha dato in questi tre decenni alla città di Ascoli e a tutto il territorio piceno, ha deciso così di ritrovarsi in un luogo, la Locanda di Pagliare che occupa ragazzi diversamente abili, “che rappresenta molto più di un semplice ristorante”, si può leggere nell’invito inviato a tutti i soci: “La Locanda Centimetro Zero è infatti un modello di locanda sociale in cui l’attività di ristorazione è il punto di arrivo di un progetto più ampio dedicato all’inclusione delle persone con disabilità, all’autoproduzione e al recupero creativo”.

Nel corso dell’apericena (2 antipasti, 1 primo e 1 dolce al costo di 25 euro, vino e acqua inclusi) – “Non proprio cena” hanno chiamato la nuova formula “estiva” gli ideatori Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio, per rendere più informali e spensierate le serate della bella stagione – sabato si esibiranno alla Locanda il direttore artistico di APF, Giuliano De Angelis, violoncellista di fama, insieme al bravo violinista Enrico Mazzuca. Un modo per coronare, in musica, un altro anno di belle soddisfazioni per l’associazione musicale picena, con i soci che nel corso della serata avranno la possibilità di rinnovare la tessera e quanti fossero interessati, di iscriversi.

“Siamo onorati di questa scelta fatta dall’associazione AscoliPicenoFestival – affermano all’unisono i due responsabili della Locanda, D’Emidio e Mandozzi -, che ci rende orgogliosi e ci fa dire che quello che abbiamo iniziato a costruire oltre undici anni fa, oggi è diventato patrimonio comune di tutto il territorio piceno. La Locanda è un progetto ideato da noi, ma che cammina sulle gambe di tutti i nostri sostenitori che capiscono il valore del rapporto umano, dell’inclusione sociale, della sensibilità che si fa spazio ed entra ogni giorno nel cuore di tanti. E AscoliPicenoFestival entra a buon diritto tra i nostri amici più cari. Siamo sicuri che sabato prossimo sarà una bellissima serata di buona musica, buon cibo e tanto calore umano”.

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