ASCOLI PICENO – Equilibrio, precisione e controllo saranno i protagonisti del Piceno Bike 2026, un evento che il 20 e 21 giugno porterà ad Ascoli i migliori atleti di trial.

“La nostra città rappresenta da tempo un punto di riferimento per le discipline ciclistiche acrobatiche – dichiara il Sindaco Marco Fioravanti – grazie alle caratteristiche del territorio collinare e montano, particolarmente adatto a questo tipo di attività, ma soprattutto per la presenza di numerosi appassionati e di atleti di alto livello, tra cui il campione nazionale Marco Nardinocchi. In questo contesto, la città di Ascoli Piceno ospiterà nel fine settimana, presso il Bike Park del complesso sportivo di Pennile di Sotto, il Campionato Italiano Trials 2026 e la quarta tappa della Coppa Italia. Il trial è una disciplina che valorizza in modo significativo le capacità tecniche, l’equilibrio e il controllo della bicicletta in percorsi caratterizzati da ostacoli artificiali – conclude il Sindaco –. Si tratta di una competizione spettacolare e di alto livello, capace di richiamare atleti e appassionati da tutta Italia. Invito pertanto i cittadini a partecipare e a seguire da vicino questo importante appuntamento sportivo”.

“Sabato 20, con partenza alle 15, sarà la volta del Campionato italiano – aggiunge l’assessore allo Sport Nico Stallone – All’interno del percorso allestito dalla Nardinocchi Bike Academy si sfideranno i migliori atleti del panorama nazionale, nella ‘prova unica’ valida per l’assegnazione del titolo di campione italiano. Domenica 21, sempre al Bike Park di Pennile di Sotto, si terrà invece la quarta tappa della Coppa Italia Trials, con inizio alle 9:45: dopo le prove di Marino, Lazzate e Rieti, il circuito nazionale farà tappa in casa nostra per una giornata di grande spettacolo, tecnica e adrenalina”.

“Oltre ai migliori atleti in circolazione – conclude Stallone – avremo il piacere e l’onore di ospitare anche il commissario tecnico della Nazionale italiana di trial Fabiano Grande, che seguirà con attenzione entrambi gli eventi”.

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