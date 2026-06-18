ASCOLI PICENO – Iniziative culturali. Cinque serate di musica e spettacolo ad Ascoli Piceno per celebrare trent’anni di attività.
Dal 23 al 27 giugno, alle 21.30, Piazza del Popolo ospiterà il Work Show 2026, l’evento organizzato dalla Scuola di Musica LeArti in occasione del trentesimo anniversario dalla fondazione.
Hanno partecipato alla conferenza di presentazione, il 18 giugno, il direttore di palco Marco Spaccasassi, il direttore della scuola Fabio Ercoli, Michele Scurti della direzione musicale e l’assessore agli Eventi Giovanni Silvestri.
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