FOLIGNANO – Sabato 20 e domenica 21 giugno, Villa Pigna ospiterà una straordinaria due giorni di eventi gratuiti capaci di unire arte, grande musica e impegno civile. L’intero fine settimana, curato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, ruoterà attorno alle celebrazioni della Festa della Musica: un ricco programma con importanti tematiche sociali.

La serata di sabato segnerà ufficialmente l’anteprima della Festa della Musica: dalle ore 21:00 Piazza Simon Bolivar si accenderà con i concerti live di sette artisti e band locali (Blister, Luca Orsini & Boris, Janni, Vitelli, Skeptron, Eterno Futurista e Jacopo Villa): una coinvolgente staffetta di generi che spaziano dal pop al folk, dal rock alternativo fino all’ambient.

La manifestazione prenderà il via già nella mattinata di sabato 20 giugno con le iniziative legate alla Giornata Mondiale del Rifugiato, inserite all’interno del format “Festival Terra Madre 2026”. L’evento è promosso da On the Road, Associazione Artica, Piceno per la Palestina, in stretta sinergia con la Pro Loco di Folignano, il Comune di Folignano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e l’Ambito Territoriale Sociale XXI. Alle ore 10:00, Piazza Simon Bolivar accoglierà i laboratori aperti di musica e pittura. Nel pomeriggio, dalle ore 18:00 presso l’Oratorio di Villa Pigna, lo spazio sarà invece dedicato alla riflessione con le proiezioni del documentario “Rumore Bianco” di Giorgio Cingolani e Michele Bernardi e del cortometraggio palestinese “The Poem We Sang” di Annie Sakkab. A seguire si terrà un dibattito approfondito con il regista Giorgio Cingolani e le associazioni partner del territorio.

Domenica 21 giugno la Festa della Musica entrerà pienamente nel vivo a partire dalle ore 19:00, sempre in Piazza Simon Bolivar. La serata di domenica sarà scandita dal Memorial “Mimmo Picco”, un grande tributo volto a omaggiare la memoria dell’indimenticato musicista. Sul palco si alterneranno ben dieci formazioni musicali: Mimmo Picco’s band, Opera acustica, I soliti ignoti, La canzone intelligente, Kugghia Bros, Foliriders, 70.6, Menage trio, Vivi e liberi, Rock Velvet per dare vita a una vera e propria maratona di note e ricordi. L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo weekend speciale di condivisione, cultura e solidarietà. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito.

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