Nello specifico, i 9 componenti del direttivo appena eletto sono Enrico Angelini Marinucci, Dino Capriotti, Gianluca Iachetti, Daniela Matalucci, Giuseppe Pizi, Luigia Rossi Brunori, Lucio Sermarini, Barbara Tomassini e Davide Vannucci

ASCOLI PICENO – E’ Stefano Traini il nuovo presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” che si occupa dell’organizzazione della manifestazione carnascialesca ascolana. Il neopresidente è stato eletto sabato scorso a seguito delle previste votazioni – che si sono svolte nella Bottega del terzo settore ad Ascoli, insieme al nuovo consiglio direttivo che lo affiancherà per i prossimi 3 anni, ovvero dall’edizione 2027 all’edizione 2029 del Carnevale.

Nello specifico, i 9 componenti del direttivo appena eletto sono Enrico Angelini Marinucci, Dino Capriotti, Gianluca Iachetti, Daniela Matalucci, Giuseppe Pizi, Luigia Rossi Brunori, Lucio Sermarini, Barbara Tomassini e Davide Vannucci.

La commissione elettorale, composta da Alessandra Porri ed Ettore Fioravanti, ha chiuso le operazioni di voto alle ore 19 di sabato scorso, procedendo poi con lo spoglio e formalizzando, infine, l’esito delle elezioni.

Come già anticipato, dopo le fasi propedeutiche al voto per proporre le candidature, era stata presentata una sola lista e un solo candidato presidente. A partecipare al voto sono stati complessivamente 45 iscritti all’associazione.

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