Si tratta di un anello di circa 4 chilometri, su sentiero escursionistico, con un tempo di percorrenza di circa 3 ore e un dislivello di 150 metri

ARQUATA DEL TRONTO – Sabato 27 giugno, dalle 16 alle 19 circa, si terrà “Esplorando Faete”, evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, guidato da un accompagnatore naturalistico, partirà dalla vecchia fontana di Faete (frazione del Comune di Arquata del Tronto) e toccherà la chiesa di San Matteo, il bosco dei castagni, la chiesa della Madonna della Neve e l’antica neviera, per poi rientrare a Faete dove è previsto un incontro con l’Azienda agricola Simone Paci.

Si tratta di un anello di circa 4 chilometri, su sentiero escursionistico, con un tempo di percorrenza di circa 3 ore e un dislivello di 150 metri.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 60 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome dei partecipanti entro il 26 giugno.

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