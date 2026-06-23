ASCOLI PICENO – “La ricostruzione post sisma nelle Marche conferma un quadro di forte avanzamento,

sia sul versante privato sia su quello pubblico. Dai dati complessivi regionali del

Rapporto sulla ricostruzione 2026, emergono 20.429 richieste di contributo

presentate per la ricostruzione privata, di cui 14.844 approvate, con un importo

richiesto pari a circa 11,79 miliardi di euro e un importo concesso che supera gli 8,76

miliardi di euro. Le somme già liquidate ammontano a oltre 5,72 miliardi di euro”.

Questo ciò che è emerso alla presentazione del Rapporto sisma, al quale hanno

partecipato anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il sottosegretario

al Mef Lucia Albano.

Il quadro dei cantieri restituisce la dimensione concreta del processo in corso: nelle

Marche risultano 5.526 cantieri in corso e 8.644 cantieri chiusi, per un totale di oltre

14 mila interventi attivati o conclusi. Il tasso di approvazione delle richieste

presentate si attesta intorno al 72,7%, mentre le somme liquidate rappresentano

circa il 65,3% degli importi concessi.

Sul piano territoriale, la provincia di Macerata concentra la quota più significativa

della ricostruzione privata, con 12.955 richieste presentate, 9.281 approvate, oltre

5,74 miliardi di euro concessi e più di 3,61 miliardi liquidati. Seguono Ascoli Piceno,

con 4.734 richieste presentate, 3.610 approvate, quasi 2 miliardi concessi e oltre

1,44 miliardi liquidati; Fermo, con 1.908 richieste presentate e oltre 673 milioni

concessi; Ancona, con più di 321 milioni concessi; e Pesaro e Urbino, con oltre 21

milioni concessi.

Rilevante anche il quadro della ricostruzione pubblica: nelle Marche risultano 1.872

interventi programmati, distribuiti in 157 comuni interessati, per un importo

complessivo superiore a 2,51 miliardi di euro. Anche in questo caso la provincia di

Macerata rappresenta la quota principale, con 1.048 interventi e oltre 1,46 miliardi

di euro programmati. Seguono Ascoli Piceno, con 476 interventi e oltre 591 milioni,

Fermo con 265 interventi e oltre 320 milioni, Ancona con 72 interventi e oltre 115

milioni, e Pesaro e Urbino con 8 interventi e oltre 18 milioni.

Tra i Comuni maggiormente interessati dalla ricostruzione privata figurano Tolentino,

Camerino, San Severino Marche, Ussita, Arquata del Tronto, Pieve Torina, San

Ginesio e Acquasanta Terme, territori nei quali si concentra una parte consistente

delle risorse concesse e liquidate. Sul fronte delle opere pubbliche, tra i Comuni con

gli importi programmati più elevati emergono Arquata del Tronto, Macerata, Ascoli

Piceno, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Tolentino, Ussita e Visso.

“Questi numeri confermano l’intensità del lavoro in corso e la dimensione

straordinaria della ricostruzione nelle Marche”, dichiara il commissario straordinario

alla ricostruzione Guido Castelli. “La ricostruzione privata ha ormai assunto un ritmo

importante, con migliaia di cantieri conclusi e altrettanti in corso, mentre sul fronte

pubblico il volume degli interventi programmati testimonia la volontà di restituire ai

territori non solo edifici, ma servizi, luoghi di comunità, scuole, infrastrutture e spazi

di vita collettiva. Il nostro obiettivo resta quello di accompagnare questa fase con

determinazione, semplificazione e responsabilità istituzionale”, prosegue Castelli. “Le

Marche rappresentano una parte fondamentale del cratere sisma 2016 e il lavoro con

la Regione e il presidente Francesco Acquaroli, gli Uffici speciali, i Comuni, i tecnici e

le imprese è decisivo per trasformare le risorse disponibili in cantieri, opere concluse

e ritorno alla normalità. La ricostruzione non è solo riparazione del danno: è la

condizione per garantire futuro, sicurezza e nuove opportunità all’Appennino

centrale”.

Il dato complessivo conferma dunque l’avanzamento di una ricostruzione che, nelle

Marche, coinvolge 180 comuni per la parte privata e 157 comuni per la parte

pubblica, con risorse complessive tra importi concessi e programmati che superano

gli 11,2 miliardi di euro.

Prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 31 marzo 2025 e il 31 marzo

2026, le Marche restano la regione con il maggior numero di assistenze abitative

ancora attive, ma registrano anche la riduzione più significativa in termini assoluti. Le

dichiarazioni passano infatti da 6.150 a 5.368, con 782 posizioni in meno, pari a una

contrazione del 12,7%. Nello stesso periodo il numero dei beneficiari del CDA scende

da 4.256 a 3.847, mentre le SAE passano da 1.411 a 1.147. Il calo più rilevante si

registra in provincia di Macerata, la provincia tra l’altro più colpita dal sisma di tutto

il cratere, con 53 comuni coinvolti, che passa da 4.298 a 3.770 assistenze (-528, pari

al 12,3%), confermandosi comunque il territorio con il maggior numero di nuclei

ancora assistiti.

Nella provincia di Ascoli Piceno le dichiarazioni scendono da 1.343 a

1.137 (-206, -15,3%), mentre in quella di Fermo passano da 337 a 284 (-53, -15,7%).

La provincia di Ancona registra invece un lieve incremento, passando da 170 a 175

dichiarazioni (+2,9%): in questo caso si tratta di richieste legate a lavori di riparazione

dell’abitazione lesionata in corso, mentre la provincia di Pesaro Urbino resta stabile

con due sole posizioni attive.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.