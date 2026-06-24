ASCOLI PICENO – Di seguito tre note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Si comunica che è stato stabilito di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la partecipazione all’asta pubblica per la vendita di n. 10 automezzi comunali usati alle ore 12:00 del giorno 10/07/2026 e di posticipare, di conseguenza, la data per l’apertura delle offerte alle ore 09:00 del giorno 13/07/2026.
Temporanea regolamentazione della viabilità e della sosta nel Quartiere di Borgo Solestà in occasione dell’iniziativa “Notte Bianca – Quartiere Borgo Solestà”
Ordinanza dirigenziale n. 364 del 23/06/2026 – Temporanea regolamentazione della viabilità e della sosta nel Quartiere di Borgo Solestà in occasione dell’iniziativa “Notte Bianca – Quartiere Borgo Solestà”, attivata dalla IDF3 S.r.l. a.c.r. per sabato 27 giugno p.v. e “The end of the beginning” attivata dalla ditta Associazione La Chimera
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 364 del 23 giugno 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1. Dalle ore 16:00 del 26 giugno 2026 e fino alle ore 10:00 del 28 giugno 2026:
- l’interdizione della circolazione veicolare e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza P.da Palestrina, per il solo perimetro chiuso;
2. Dalle ore 17:00 del 27 giugno 2026 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo (28 giugno):
l’interdizione della circolazione veicolare, compreso il trasporto urbano, in:
- Via G. Verdi (dal civico 16 al civico 93), tratto compreso dall’intersezione con la Via Pergolesi e fino a Via Bengasi;
- Via Gioacchino Rossini dall’intersezione con Largo Gaspare Spontini all’intersezione con Via Verdi;
- In Via A. Scarlatti;
- Per tutte le corsie di scorrimento laterali di Piazza P. da Palestrina;
- In Via Giotto;
- Per tutti gli accessi dalle strade laterali afferenti l’area coinvolta dalla manifestazione;
Sarò obbligo degli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio in corrispondenza delle chiusure stradali, con personale impiegato a propria cura e spese.
3. Dalle ore 15:00 del 27 giugno 2026 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in:
- P.zza P.da Palestrina per tutte le corsie di scorrimento;
- Via G. Verdi (dal civico 16 al civico 93) tratto compreso dall’intersezione con la Via Vivaldi e fino a Via Bengasi;
- Slargo di Via G. verdi tra il civico nr. 20 e nr. 22;
- Via Gioacchino Rossini dal civ. 3 all’intersezione con Via Verdi;
- Su tutta l’area della piazzetta mercato sita all’intersezione tra la Via G. Verdi e la Via Bengasi (per evento Associazione la Chimera);
- In Via A. Scarlatti.
- In Via Giotto, dal civ. 1 all’intersezione con Via Verdi
Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, Piazza Simonetti, Via XX Settembre nei giorni dal 27 e 28 giugno 2026
Ordinanza dirigenziale n. 365 del 23/06/2026 – Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, Piazza Simonetti, Via XX Settembre nei giorni dal 27 e 28 giugno 2026 per evento “Tra Sibillini ed Adriatico l’Eccellenza in un Calice”
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 365 del 23 giugno 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1. Piazza Simonetti e Corso Trento e Trieste (dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre), dalle ore 06:00 del giorno 27 giugno 2026 alle ore 24:00 del giorno 28 giugno 2026:
- Il divieto di sosta con rimozione coatta (esclusi stalli Prefettura per Piazza Simonetti);
- Lo spostamento del capolinea del trenino turistico della Giocamondo da Piazza Simonetti a Via Dino Angelini dal civ. 137 al civ. 147 con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08:00 del giorno 27 giugno 2026 alle ore 24:00 del giorno 28 giugno 2026;
2. Via XX Settembre, Corso Trento e Trieste (dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre) dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di sabato 27 giugno 2026, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 di domenica 28 giugno 2026
- Interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamondo e Agenzia Robles, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana, con personale impiegato a propria cura e spese.
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