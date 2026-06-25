ASCOLI PICENO -Torna anche quest’anno, venerdì 26 giugno, l’immancabile appuntamento con la Festa di San Giovanni alle Cascate di Forcella, una giornata dedicata alle tradizioni popolari, alla convivialità, alla natura e alla cultura contadina. L’iniziativa è organizzata da Ecomuseo del Monte Ceresa ODV nella cornice di “Le voci della Sibilla”, progetto realizzato in sinergia con Mons Gallorum e sostenuto da Fondazione CARISAP nel Piano pluriennale 2023-2025, Settore “Arte, attività e beni culturali”.

A partire dal pomeriggio, le Cascate di Forcella diventeranno luogo di incontro per famiglie, abitanti, visitatori e appassionati del territorio, con un programma ricco di attività pensate per tutte le età.

La festa prenderà il via dalle ore 16 con l’inaugurazione del mercato contadino, che vedrà la partecipazione di realtà locali artigiane e solidali. Dalle ore 17 spazio ai più piccoli con animazione e giochi tradizionali, mentre alle 17.30 partirà una passeggiata facile di circa 50 minuti dedicata alla raccolta di botaniche e ai racconti di San Giovanni, accompagnata da Anna e Francesca dell’Ecomuseo Monte Ceresa.

Alle 18 è in programma la presentazione del volume “I monti frumentari nel Fluvione”, con una discussione insieme all’autore e ad alcuni ospiti sul tema del mutualismo contadino, occasione per riscoprire pratiche comunitarie e forme storiche di solidarietà rurale. Il volume appena edito da Ecra è appena uscito e costituirà l’occasione per un dibattito moderato da Emanuele Tedeschi, archivista-paleografo già direttore dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno.

Il momento più legato alla tradizione popolare arriverà alle 19, con le dichiarazioni per la “Commare a Fiori”, l’allestimento delle conche e delle trocche e la preparazione della tradizionale acqua di San Giovanni, rito antico che celebra il passaggio stagionale, le erbe, i fiori e la dimensione comunitaria della festa.

La giornata si concluderà alle 21 con la festa a ballo: musica tradizionale, storie, canti e danze insieme agli Spontanei della Marca, per trasformare le Cascate di Forcella in una piazza all’aperto animata dai suoni e dai passi della tradizione.

Per tutto il pomeriggio e la sera saranno disponibili cibo autentico, mercatino, birre rurali e bar a prezzi popolari, in un clima informale fatto di incontro, “dolce far niente” e condivisione. L’evento è a ingresso libero, con area tende gratuita, accesso alle cascate e una posizione facilmente raggiungibile, a circa 15 minuti da Ascoli Piceno.

La Festa di San Giovanni alle Cascate di Forcella si conferma così come un appuntamento capace di unire memoria, paesaggio, socialità e partecipazione, valorizzando le comunità dell’area montana e le pratiche culturali che ancora oggi rendono vivo il territorio del Monte Ceresa.

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