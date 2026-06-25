L’evento sarà un viaggio pop e coinvolgente alla scoperta della fisica nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, tra curiosità, misteri del cosmo e momenti di interazione diretta con la platea

APPIGNANO DEL TRONTO – Un successo annunciato che si conferma nei numeri: è ufficialmente sold out l’incontro con Vincenzo Schettini, il fisico, musicista e professore diventato il divulgatore scientifico più seguito d’Italia, previsto per sabato 27 giugno alle ore 21:30 ad Appignano del Tronto.

I posti disponibili tramite prenotazione sono andati esauriti in pochissimo tempo, a testimonianza del grandissimo affetto e dell’attesa che circondano il creatore del progetto “La fisica che ci piace”, capace di conquistare una community di oltre 3 milioni di follower con il suo metodo unico, energico e accessibile di raccontare la scienza.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione e si prepara ad accogliere al meglio il pubblico. Per garantire una gestione migliore della viabilità è stato predisposto un servizio gratuito di bus navetta che collegherà costantemente i rispettivi parcheggi adibiti per l’occasione all’area dell’evento. Si invita la cittadinanza e i visitatori a usufruire delle aree di sosta segnalate per facilitare l’afflusso.

L’evento sarà un viaggio pop e coinvolgente alla scoperta della fisica nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, tra curiosità, misteri del cosmo e momenti di interazione diretta con la platea. Al termine dell’incontro, il professor Schettini sarà a disposizione del pubblico per il consueto firmacopie dei suoi libri.

L’iniziativa è promossa dall’ente capofila Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche con Fondi POC Marche 2014-2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Ascoli Piceno.

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