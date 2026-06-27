Lo spettacolo sarà ora riproposto in tre appuntamenti estivi ad ingresso libero, tutti con inizio alle ore 21 a Montalto, Offida e Castignano. Tutte le info

ASCOLI PICENO – Quarant’anni di storia, di passione e di dedizione all’insegnamento della danza. Un traguardo importante che racconta non solo il percorso artistico della maestra Lucilla Seghetti, ma anche quello di centinaia di allievi che, nel corso degli anni, sono cresciuti con lei condividendo emozioni, sacrifici e successi. Insegnante, coreografa e direttrice artistica dell’associazione “Luci sulla Danza”, da quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione coreutica nel territorio, operando nei comuni di Castignano, Montalto Marche, Offida e presso l’Utes di San Benedetto del Tronto.

Un anniversario che non celebra soltanto una lunga attività didattica, ma soprattutto un percorso umano e artistico capace di trasmettere valori, disciplina, sensibilità e amore per la danza a centinaia di bambini e ragazzi, molti dei quali oggi sono adulti che continuano a custodire un legame profondo con la loro maestra.

Per celebrare questo importante quarantennale, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ha ospitato lo spettacolo “Passi di Storia – 40 anni di danza, generazioni in scena”, che ha visto esibirsi oltre cento allievi, dai 3 anni in su.

La realizzazione dello spettacolo è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione delle maestre Sara Armandi e Melissa Sciamanna.

In scena è stata proposta una carrellata dei balletti più suggestivi e rappresentativi dei quarant’anni di attività: un viaggio intimo nel tempo attraverso i “cavalli di battaglia” che hanno animato i palcoscenici del territorio dal 1986 al 2026, ripercorrendo emozioni, ricordi e momenti che hanno segnato la storia della scuola.

Il momento più intenso della serata è arrivato con il balletto finale “La danza oltre gli anni”, nel quale Lucilla Seghetti ha voluto riunire tante ex allieve che, nel corso di quattro decenni, sono cresciute insieme a lei. Bambine che avevano iniziato il loro percorso in sala danza con body e scarpette e che oggi sono donne, professioniste, mamme, ma che continuano a custodire nel cuore l’amore per la danza e il profondo legame con quella che è stata, e continua ad essere, la loro maestra.

Grande emozione anche durante la lettura della lunga e commovente lettera che le ex allieve hanno dedicato a Lucilla Seghetti, conclusa con una frase semplice ma ricca di significato: “Ti vogliamo bene, maé.” Un momento che ha profondamente commosso il numerosissimo pubblico presente, tanto da riempire il Teatro Ventidio Basso in ogni ordine di posti, con il teatro sold out per l’occasione.

Lo spettacolo sarà ora riproposto in tre appuntamenti estivi ad ingresso libero, tutti con inizio alle ore 21:

lunedì 29 giugno presso l’Antico Mulino Sisto V di Montalto Marche;

mercoledì 1° luglio in Piazza del Popolo ad Offida;

giovedì 2 luglio in Piazza San Pietro a Castignano.

Le rappresentazioni all’aperto saranno impreziosite dalla presenza del giovane danzatore Riccardo Vesperini, uno dei talenti cresciuti artisticamente sotto la guida di Lucilla Seghetti. Ha iniziato a studiare danza con la maestra all’età di otto anni e, grazie alle sue straordinarie qualità, alla passione e alla determinazione, quest’anno ha realizzato il sogno di perfezionarsi negli Stati Uniti. Dallo scorso settembre frequenta infatti, con una prestigiosa borsa di studio, l’Alvin Ailey School di New York ed è recentemente rientrato da due settimane di intenso studio presso l’American Ballet Theatre. A conferma del suo talento, ha già ottenuto una nuova borsa di studio che gli consentirà di proseguire la formazione artistica presso l’Alvin Ailey School anche nell’anno accademico 2026/2027.

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