ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento denominato “Shopping e magia, aspettando i saldi” in programma per il 3 luglio
Con l’Ordinanza dirigenziale 383 del 30 giugno 2026 l’Amministrazione per il giorno 3 luglio 2026 ordina di istituire divieti di sosta con rimozione dalle ore 16 alle ore 00 in:
- C.so Trento e Trieste (tratto da via XX Settembre a via Ruffini)
- Piazza Simonetti (escluso stalli Prefettura e Provincia)
- Piazza Roma
- Via XX Settembre
Interdizione alla viabilità dalle ore 18:30 alle ore 00:00 per tutti i veicoli, inclusi quelli a qualsiasi titolo autorizzati, fatta eccezione per i mezzi di polizia e soccorso e mezzi dell’organizzazione, in:
- C.so Trento e Trieste (tratto da via XX Settembre a via Ruffini)
- Piazza Simonetti (escluso stalli Prefettura e Provincia)
- Piazza Roma
- Via XX Settembre
- Via del Trivio
- Via D’Ancaria
- C.so Mazzini (tratto largo Crivelli a via Q.C.Rufo)
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