ACQUASANTA TERME – Prosegue il percorso di ricostruzione e innovazione infrastrutturale nelle aree interne

delle Marche: è stato approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento

dell’infrastruttura del data center regionale ad Acquasanta Terme (Ap), per un

investimento complessivo pari a 3.050.000 euro.

L’intervento rientra tra quelli strategici individuati dall’ordinanza speciale 95 del 2025

per il rilancio del territorio colpito dal sisma e sarà attuato dall’Ufficio Speciale

Ricostruzione.

«L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio decisivo verso

l’avvio di lavori in grado di contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture digitali

regionali e rafforzare al tempo stesso il processo di ricostruzione nei territori del

cratere – spiega il commissario straordinario, Guido Castelli -. Queste zone possono

dare tanto a tutti i livelli, è nostro dovere puntarci, consapevoli che sicurezza e

vivibilità fanno rima con futuro. Un grazie va allo stesso Usr, al Comune ed alla Regione

Marche guidata dal presidente Acquaroli».

“Ho fortemente voluto che questa struttura si sviluppasse ad Acquasanta. Appena ho

ricevuto la lettera di richiesta dei siti, ho subito espresso la mia disponibilità affinché

quest’opera futuristica e importante potesse sorgere qui. Questa è un’opportunità

cruciale sia per la connettività ,per l’energia, ma soprattutto per la gestione dei dati

regionali. Nelle Marche, siamo il secondo comune ad ospitare una struttura del

genere, e siamo lieti di farlo. Acquasanta è una risorsa importante per noi come

comune, ma soprattutto per i cittadini, in particolare per le imprese. Una volta che

questo data center sarà operativo, le imprese potranno, in convenzione con l’ente,

beneficiare di una maggiore connettività e maggiori opportunità di trasmissione dati

a livello globale. È fondamentale e necessario rilanciare queste aree, non solo con la

ricostruzione, ma soprattutto con lo sviluppo tecnologico e la creazione di opportunità

lavorative. Questo permetterà di lavorare meglio, soprattutto alle piccole aziende

presenti sul nostro territorio. Non a caso, abbiamo ceduto l’area dell’ex capannone

comunale, situata proprio in quella zona dove si concentra gran parte delle nostre

imprese. Un grande lavoro è stato fatto, e ringrazio il Presidente Acquaroli per aver

scelto Acquasanta come secondo luogo nella regione Marche. Ringrazio anche il

Commissario Castelli per il suo enorme lavoro, soprattutto in termini infrastrutturali,

gestionali e di ricostruzione, ma soprattutto per la valorizzazione economica del

patrimonio esistente nei comuni delle aree interne. Infine, ringrazio l’ufficio

ricostruzione e i miei dipendenti comunali per essere arrivati pronti, ad oggi, alla

realizzazione di questa importante struttura” dichiara il sindaco Sante Stangoni.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo tecnologico attraverso la

demolizione e ricostruzione di un edificio industriale danneggiato dal terremoto,

valutato non adeguato dal punto di vista strutturale per una riqualificazione.

La nuova struttura sarà destinata a ospitare un data center regionale ad alte

prestazioni, progettato secondo standard avanzati per garantire continuità operativa,

sicurezza e affidabilità dei servizi digitali. Tra gli obiettivi principali figurano

l’ottenimento della certificazione Tier III, elevate prestazioni energetiche e sistemi

tecnologici ridondanti per la gestione dei dati. Il complesso sorgerà nella zona

industriale lungo la Strada Provinciale 119.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza: l’intero edificio sarà dotato di

isolatori sismici per ridurre gli effetti di eventuali terremoti, sistemi avanzati di

controllo accessi, videosorveglianza e compartimentazione degli spazi tecnici.

Il progetto integra inoltre soluzioni per l’efficienza energetica e la sostenibilità, come

impianti fotovoltaici in copertura e sistemi di raffreddamento progettati secondo

standard internazionali per data center, in grado di assicurare condizioni ambientali

ottimali e continuità del servizio.

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