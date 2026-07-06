La minoranza: “Come consiglieri comunali di Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito Democratico continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora”

ASCOLI PICENO – “Il calo di nove punti nel gradimento del sindaco, certificato dai dati pubblicati oggi dalla

stampa, rappresenta un segnale politico evidente. Dopo anni di annunci, inaugurazioni e

comunicazione a senso unico, i cittadini iniziano a distinguere la propaganda dalla realtà”.

Così, in una nota stampa, l’opposizione compatta ascolana a fronte del sondaggio del Sole 24 Ore sull’indice di gradimento dei primi cittadini d’Italia che vede Marco Fioravanti al secondo posto: “Come consiglieri comunali di Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito

Democratico continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora: studiare gli atti, denunciare

errori e offrire un punto di vista diverso. Dalle criticità di via delle stelle alle scelte sul Teatro

Romano, passando per numerosi interventi che abbiamo contestato nel merito, il nostro

lavoro ha contribuito a riportare al centro i fatti, anziché gli slogan”.

I consiglieri aggiungono: “Forse, alla lunga, i video celebrativi convincono meno di una strada progettata male o di

servizi che non rispondono alle esigenze della città.

Noi non festeggiamo il calo di consenso di nessuno. Prendiamo però atto che cresce tra gli

ascolani la consapevolezza che amministrare è molto più difficile che raccontarsi.

Continueremo con serietà, competenza e spirito di servizio, perché crediamo che per Ascoli

Piceno esista un’alternativa credibile: un’amministrazione più attenta ai bisogni reali dei

cittadini, più partecipata e meno impegnata a costruire consenso attraverso la propaganda”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.