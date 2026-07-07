ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Quintana 2026” – edizione di luglio.
Con l’Ordinanza dirigenziale 397 del 7 luglio 2026 l’Amministrazione ordina di istituire dalle ore 17 alle ore 20:30 del giorno 10 luglio alle ore 24 del giorno 11 luglio 2026:
Madonna della pace
Per il giorno 10 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 20:30:
- Divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Ventidio Basso lato Nord, fatta eccezione per lo stallo invalidi, con riserva di sosta ai van dei cavalli;
- Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via Cairoli (tratto da piazza V.Basso a via Marucci), Piazza Roma (lato Ovest);
- Interdizione alla viabilità veicolare, in base alle esigenze e in relazione all’effettivo transito del corteo, nelle strade e piazze interessate alla manifestazione (piazza Roma, piazza Del Popolo, via del Trivio, via dell’Archivio, c.so Mazzini, via del Trivio, via Cairoli, piazza Ventidio Basso) e nelle strade in avvicinamento alla manifestazione con deviazione del traffico alle intersezioni precedenti;
- Inversione del senso di marcia in via E.Trebbiani, per il tempo strettamente necessario al transito dei van in ingresso, da effettuare mediante deviazione temporanea della viabilità in via Cairoli;
- Sospensione dei trenini, bus turistici e bus navetta Start interferenti con la manifestazione.
Giostra della Quintana
Per il giorno 11 luglio 2026
Dalle ore 18:00 e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo
- Interdizione della viabilità veicolare in piazza V.Basso, via B.Cairoli, via del Trivio, piazza del Popolo, via C.del Duca c.so Trento e Trieste, via XX Settembre, piazza Arringo, c.so V.Emanuele, piazza Matteotti, viale A.de Gasperi, via delle Terme e Via G.Pascoli; Al passaggio del corteo è ripristinata la viabilità con obbligo di proseguire dritto in viale A.de Gasperi all’intersezione con via piazza Matteotti, con contestuale permanenza del divieto di transito, eccetto i residenti della zona interdetta, in c.so Vittorio Emanuele, per tutta la durata della giostra;
- Interdizione della viabilità in Via L.Castellano Sisto V°. Tale interdizione non opera nei confronti dei residenti di Via Lungo Castellano Sisto V° e delle vie afferenti che potranno raggiungere le rispettive abitazioni, previo assenso da parte del personale di P.L. presente sul posto, ed uscire in via Porta Torricella;
- Sospensione dei trenini, bus turistici e bus navetta Start interferenti con la manifestazione;
Dalle ore 16:00 alle ore 24:00
- Divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – nelle vie e piazze di cui al precedente punto “1” con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento ove prevista;
- Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti lato Sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;
- Disattivazione del varco elettronico “Carmine”, con relativa temporanea sospensione di validità della Z.T.L in C.so Mazzini, per quanto attiene il solo transito, per realizzare una via alternativa di transito per la temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele;
- Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Roma, lato Ovest, con riserva di sosta alle Forze di Polizia, ambulanze, personale di servizio autorizzato.
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