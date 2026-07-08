CASTEL DI LAMA – Nuovo passo avanti per la realizzazione del nuovo ponte Ancaranese, infrastruttura

strategica per il collegamento tra Marche e Abruzzo. La Cabina Sisma ha infatti

approvato l’incremento delle risorse destinate all’intervento, stanziando ulteriori 7,2

milioni di euro che consentono di portare il valore complessivo dell’opera a 15,7

milioni di euro.

L’aumento del finanziamento è stato determinato dagli approfondimenti progettuali

sviluppati nell’ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica, dalle prescrizioni

emerse in Conferenza dei servizi e dalla necessità di assicurare la copertura finanziaria

di una quota inizialmente prevista a carico di Anas, successivamente venuta meno.

«Il ponte Ancaranese è un collegamento fondamentale per cittadini, lavoratori e

imprese che ogni giorno si spostano tra Marche e Abruzzo – spiega il commissario

straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –. Con l’approvazione di queste ulteriori

risorse garantiamo la piena copertura finanziaria di un’opera strategica che migliorerà

sicurezza, funzionalità e capacità di collegamento tra i due territori. Stiamo

rispettando gli impegni assunti e posso confermare che entro il mese di luglio

termineranno le lavorazioni sul ponte in muratura, un risultato molto atteso dalle

comunità locali e dal sistema economico dell’area. Ringrazio tutti gli enti coinvolti in

questo complesso intervento che il territorio attendeva da tempo».

Il progetto è articolato in due fasi, così come sono due i ponti affiancati sul tratto di

fiume di oggetto. La prima fase riguarda la realizzazione della viabilità provvisoria,

attualmente in corso, sul vecchio ponte in muratura (vincolato e quindi non

demolibile), atta a garantire il doppio senso di marcia una volta terminati i lavori; la

seconda comprende la demolizione del ponte affiancato e la contemporanea

costruzione del nuovo attraversamento sul Tronto, le opere strutturali, i raccordi viari,

le barriere di sicurezza e tutte le sistemazioni accessorie necessarie.

L’intervento è stato riconosciuto come opera di particolare criticità e urgenza

nell’ambito della ricostruzione post-sisma, poiché assicura la continuità del

collegamento viario tra le province di Ascoli Piceno e Teramo e il ripristino in sicurezza

di una delle principali direttrici di attraversamento del fiume Tronto.

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