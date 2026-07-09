La società bianconera ha ufficializzato il prolungamento contrattuale del portiere Samuele Vitale e del giovane centrocampista Luca Lo Scalzo.

ASCOLI PICENO – Doppia mossa di mercato in prospettiva per l’Ascoli, che blinda due tasselli per il futuro. La società bianconera ha infatti ufficializzato il prolungamento contrattuale del portiere Samuele Vitale e del giovane centrocampista Luca Lo Scalzo.

Samuele Vitale in bianconero fino al 2028: un muro invalicabile

Il club marchigiano ha blindato la propria porta rinnovando il contratto di Samuele Vitale fino al 30 giugno 2028. Vitale è stato un vero e proprio pilastro dello scacchiere bianconero nella stagione di Serie C appena trascorsa. I suoi numeri parlano chiaro e ne certificano l’assoluto valore: 44 presenze totali (38 in campionato e 6 nei playoff), 22 clean sheet (gare terminate a porta inviolata). Prestazioni super che lo hanno consacrato come uno dei portieri più decisivi e importanti dell’intera categoria.

Luca Lo Scalzo: firma fino al 2029 (con opzione)

La strategia a lungo termine dell’Ascoli passa anche dai piedi di Luca Lo Scalzo. Il promettente centrocampista classe 2007 ha firmato un rinnovo a lunghissimo termine fino al 30 giugno 2029, con opzione per un ulteriore anno. Originario di Murano, Lo Scalzo è un prodotto d’élite del settore giovanile bianconero, dove è calcisticamente cresciuto fin dall’età di 15 anni. Nell’ultima stagione si è messo in grande evidenza nel campionato Primavera 1 durante l’esperienza in prestito al Napoli.

Mercato in uscita

Ceduto a titolo definitivo il difensore Francesco Cozzoli, il terzino 22 enne approda nella squadra campana neopromossa in Serie C.





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