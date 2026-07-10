ASCOLI PICENO – Sole, vento e sabbia possono causare danni anche seri alla vista se non si adottano comportamenti adeguati. È importante utilizzare occhiali da sole con marchio CE e filtro adeguato, eventualmente abbinati a un cappello con visiera, per proteggere gli occhi dal sole e dal vento. E fare attenzione all’uso di lenti a contatto.

Con il gran caldo tornano i consigli di Uici e Iapb per preservare al meglio la nostra vista nella stagione estiva, che si trascorra al mare, in montagna o in città.

E per promuovere la campagna annuale di sensibilizzazione “La prevenzione non va in vacanza”, l’Unione ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo organizza una giornata di controlli gratuiti.

Porte aperte negli ambulatori di via Copernico, 8, ad Ascoli Piceno, martedì 14 luglio 2026, dalle 15 alle 18. I controlli saranno effettuati da un oculista che misurerà la pressione oculare e verificherà la presenza di difetti refrattivi.

Le persone che vorranno partecipare dovranno prenotare la seduta al numero 0736.250133.

“Quest’anno ci sarà un’eclissi solare il 12 agosto – sottolinea la presidente Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini – Per evitare danni alla vista, i nostri esperti consigliano di usare appositi occhiali per eclissi certificati ISO 12312-2, l’unico mezzo sicuro per l’osservazione diretta del fenomeno, evitando qualsiasi altra soluzione”.

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