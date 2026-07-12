ASCOLI PICENO – Una conferma e una sentenza.
Luca Innocenzi ha vinto il palio di luglio della Quintana di Ascoli Piceno, disputato nella serata dell’11 luglio al campo dei giochi dello Squarcia.
In sella al purosangue inglese di 9 anni Aube Boreale, il 41enne cavaliere di Foligno ha conquistato il suo ventunesimo palio alla giostra cavalleresca ascolana, il trentanovesimo per il suo sestiere, Porta Solestà, al quale il Magnifico Messere, il sindaco Marco Fioravanti, al termine ha consegnato il palio, per questa edizione disegnato dall’artista ascolano Ado Brandimarti.
Il portacolori gialloblù ha prevalso con 2032 punti, davanti a Lorenzo Melosso di Porta Romana (1968), Adalberto Rauco di Porta Maggiore (1914), Tommaso Finestra di Sant’Emidio (1884), Davide Dimarti della Piazzarola (1618) e Mattia Zannori di Porta Tufilla (658).
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