ASCOLI PICENO – È tutto pronto per la decima edizione della “Corsa di Homer”, l’originale evento podistico in maschera che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ascolana. Martedì 14 luglio, con partenza alle ore 21, ben 250 partecipanti, numero che ha fatto registrare il tutto esaurito, animeranno le vie del centro storico in una manifestazione che unisce sport, divertimento e spirito di condivisione. I concorrenti, rigorosamente in maschera, percorreranno 6 giri nel cuore del centro storico, regalando al pubblico uno spettacolo fatto di costumi originali, allegria e tanta voglia di stare insieme.

A rendere ancora più caratteristica la competizione sarà il tradizionale punto di ristoro: a ogni passaggio, gli atleti potranno brindare con un bicchiere di birra, elemento distintivo di una gara che, fin dalla sua nascita, ha saputo coniugare attività sportiva e sana goliardia. Al termine della corsa la festa proseguirà con il tradizionale pasta party, grazie al contributo e al sostegno di Vincefalacaritàaludome, momento conviviale che ogni anno riunisce partecipanti, accompagnatori e spettatori. Non mancheranno, inoltre, le premiazioni: riconoscimenti speciali saranno assegnati alle maschere singole più divertenti, al gruppo mascherato più numeroso e ad altri partecipanti scelti a discrezione del presidente dell’Asd Picchio Running, associazione organizzatrice dell’evento.

“Quella di quest’anno rappresenta un’edizione particolarmente significativa, perché celebra il decennale di una manifestazione che, nel tempo, è cresciuta costantemente fino a diventare un appuntamento fisso del calendario cittadino, capace di richiamare ogni anno centinaia di appassionati e curiosi” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“Raggiungere il traguardo delle dieci edizioni è motivo di grande soddisfazione, perché significa che questa manifestazione è riuscita a entrare nel cuore degli ascolani e di tanti partecipanti che ogni anno, da fuori provincia e anche fuori regione, scelgono di tornare a viverla. La Corsa di Homer dimostra come lo sport possa essere anche occasione di allegria, socialità e condivisione, capace di coinvolgere persone di tutte le età in un clima di festa. Eventi come questo valorizzano il nostro centro storico, animano la città e rafforzano il senso di comunità. Per questo rivolgo un invito a tutti i cittadini a scendere in strada, sostenere i partecipanti e vivere insieme una serata all’insegna del divertimento e dello stare insieme” conclude il primo cittadino.

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