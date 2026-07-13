L’appuntamento, ormai fisso nell’estate della Vallata del Tronto, si terrà nel fine settimana e sarà dedicato alle “storie al femminile” pubblicate dalla casa editrice Orecchio Acerbo

CASTORANO – Torna anche quest’anno a Castorano il Caffè filosofico organizzato da 3Sicc APS, in collaborazione con l’associazione culturale Padre Carlo Orazi e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento, ormai fisso nell’estate della Vallata del Tronto, si terrà il 18 e 19 luglio 2026 e sarà dedicato alle “storie al femminile” pubblicate dalla casa editrice Orecchio Acerbo.

La prima serata ospiterà la presentazione dell’albo illustrato Per mille camicette al giorno, scritto da Serena Ballista e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini, vincitore del Bologna Ragazzi Award 2025. Il libro ripercorre l’incendio della Triangle Shirtwaist Factory del 1911, in cui persero la vita 129 operaie, tra cui molte italiane. L’episodio, legato alle condizioni di sfruttamento e alla mancanza di sicurezza, si inserisce nel più ampio percorso di consapevolezza e rivendicazione delle lavoratrici dell’epoca.

La seconda serata sarà dedicata all’albo La canzone del domani, scritto e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini, con postfazione di Paolo Cesari. Il racconto, tratto da una storia familiare, è ambientato nel 1944 e segue le vicende di Oriele Musi e delle mondine impegnate nelle lotte per migliori condizioni di lavoro nelle risaie. Una narrazione intensa che intreccia memoria personale e storia collettiva.

Entrambi gli albi affrontano temi ancora attuali: diritti, lavoro, dignità, lotte femminili. Insieme alle autrici sarà presente Paolo Cesari, curatore e traduttore della casa editrice, premiato nel 2025 con il Premio Andersen Protagonisti della cultura per l’infanzia.

Gli incontri si svolgeranno nella suggestiva Piazzetta Belvedere: sabato 18 luglio alle 21 con Serena Ballista, domenica 19 luglio alle 18 con Sonia Maria Luce Possentini. Il Caffè filosofico sarà inoltre arricchito da eventi curati dall’associazione Padre Carlo Orazi. Sabato alle 18 si terrà “Coloriamo in versi la nostalgia”, dialogo tra poesia e arte moderato da Lorenzo Fratini, con la presentazione del libro Amezzastrada di Monica Salinelli e l’inaugurazione della mostra dell’artista Giuseppe Alesiani, visitabile per tutto il weekend.

Un fine settimana dedicato alla cultura, alla memoria e alle storie che parlano ancora al presente. Castorano invita tutti a partecipar

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