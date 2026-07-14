Nel corso di una passeggiata lungo i sentieri, i partecipanti hanno preso parte a un’attività di clean up, raccogliendo i rifiuti abbandonati e approfondendo la conoscenza degli impollinatori e delle erbe spontanee

ASCOLI PICENO – Si è svolta il 13 luglio, presso il Rifugio Paci del CAI di Ascoli Piceno, un’attività di educazione ambientale promossa da Ecoinnova, dal CAI Ascoli e da Marche a Rifiuti Zero, rivolta a bambini dai 7 anni in su.

Nel corso di una passeggiata lungo i sentieri, i partecipanti hanno preso parte a un’attività di clean up, raccogliendo i rifiuti abbandonati e approfondendo la conoscenza degli impollinatori e delle erbe spontanee, riflettendo sul significato della cura dell’ambiente e sulla responsabilità che ciascuno può assumersi nella sua tutela.

Al termine dell’attività, i rifiuti raccolti sono stati analizzati insieme ai bambini. Come un medico osserva i sintomi per comprendere le cause di una malattia e individuare la cura più efficace, così l’analisi dei rifiuti dispersi nell’ambiente permette di comprendere i comportamenti che generano il problema e di individuare le azioni preventive più efficaci.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’importanza di lasciare i luoghi più puliti di come li si è trovati, sul valore educativo dell’esempio e sulla possibilità di dare nuova vita a molti materiali attraverso il riuso e la creatività.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della prevenzione dei rifiuti: la maggior parte di quelli rinvenuti era costituita da imballaggi e prodotti usa e getta, progettati per un utilizzo di brevissima durata ma destinati a permanere nell’ambiente per tempi molto lunghi.

La giornata si è conclusa con una riflessione ispirata ai principi dell’economia circolare e ai processi della natura, nella quale nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma: un invito a ripensare il nostro rapporto con gli oggetti e con le risorse, promuovendo comportamenti sempre più responsabili e sostenibili.

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