Il percorso è di circa 4 chilometri, su sentiero escursionistico, con un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza e un dislivello di 300 metri

ASCOLI PICENO – Sabato 18 luglio, dalle 16 alle 19,30 circa, si terrà “Camminando sui luoghi del sisma”, evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche Aps. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare il welfare comunitario.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti a Cerreto di Venarotta alle ore 16. A seguire un bus navetta li trasporterà a Castel San Pietro, dove si svolgerà una visita al Borgo, e poi al bivio della Strada provinciale 93 per Palmiano.

Da lì il gruppo proseguirà a piedi lungo il percorso che conduce fino al borgo di Cerreto di Venarotta (tutto in discesa) per poi incontrare la Società Agricola Clorinda Caucci Sabatini.

Il percorso è di circa 4 chilometri, su sentiero escursionistico, con un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza e un dislivello di 300 metri.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 35 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome dei partecipanti.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.