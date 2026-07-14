Saranno visitabili in questi giorni e accompagneranno il pubblico verso la stagione quintanara, offrendo un’esperienza culturale immersiva che unisce arte, artigianato e storia locale

ASCOLI PICENO – Il Caffè Meletti ha deciso di omaggiare la storica manifestazione della Quintana allestendo le sue vetrine con un percorso dedicato, ispirato ai sestieri e alla tradizione della città. La novità che accoglie gli avventori del Caffè è stata inaugurata in occasione della edizione della Quintana di luglio, svoltasi lo scorso sabato.

Le vetrine raccontano la Quintana attraverso una selezione di oggetti storici e preziosi, tra cui abiti di dame degli anni ’70, l’abito da capitano, il gonfalone del 1955 e altri pezzi di repertorio, creando un percorso visivo che unisce memoria, cultura e artigianato.

Particolare attenzione è riservata ai gioielli realizzati dai maestri orafi della CNA di Ascoli Piceno, che hanno collaborato alla ricreazione del gusto medievale e all’allestimento dei sei sestieri. Il Caffè Meletti desidera esprimere un sincero ringraziamento al Sestiere di Sant’Emidio per aver messo a disposizione questi pezzi storici preziosissimi, così come alla CNA per il contributo dei gioielli, che impreziosiscono ulteriormente le vetrine.

«Le vetrine del Caffè Meletti diventano così un piccolo palcoscenico della storia della nostra città», commenta Roberta Faraotti, tra i soci di Quintessenza Società Benefit, società che gestisce il Caffè. «Ogni abito, ogni gioiello, ogni oggetto racconta la tradizione della Quintana e il talento degli artigiani locali: volevamo rendere omaggio alla passione che da sempre anima questa manifestazione, portando il pubblico a vivere un’esperienza culturale unica».

L’allestimento trasforma le vetrine in un vero e proprio racconto visivo della Quintana, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare la storia della manifestazione, la ricchezza dei costumi e la maestria artigiana che rendono unica questa tradizione. Un omaggio alla città e alla memoria dei protagonisti della Quintana, tra cui Alvaro Pespani, fondatore del Sestiere di Sant’Emidio, le cui gesta e la cui eleganza rimangono parte indelebile della storia della manifestazione.

Le vetrine del Caffè Meletti saranno visitabili in questi giorni e accompagneranno il pubblico verso la stagione quintanara, offrendo un’esperienza culturale immersiva che unisce arte, artigianato e storia locale. La mostra vuole essere non solo una celebrazione della Quintana, ma anche un omaggio alla comunità di Ascoli e alle eccellenze artigiane del territorio.

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