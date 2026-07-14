All’ingresso del borgo è stato collocato, in via temporanea, un portale in travertino: l’ennesima opera posizionata in un paese che su quest’arte aveva costruito, non a caso, un proprio simposio

SPINETOLI – Dal 17 al 19 luglio il centro storico di Spinetoli ospita “Travertino DiVino”, nuova rassegna che unisce l’identità architettonica del borgo esagonale trecentesco alla tradizione enologica del Piceno. Ingresso libero al paese e ai tre musei – Necropoli Romana, Civiltà Contadina e Scultura – aperti gratuitamente ogni sera dell’evento. All’ingresso del borgo è stato collocato, in via temporanea, un portale in travertino: l’ennesima opera posizionata in un paese che su quest’arte aveva costruito, non a caso, un proprio simposio.

Venerdì 17, dalle 19 a tarda notte, l’apertura è all’insegna della musica: cocktail bar con “Serata Campari”, stand di street food (pagamento con taken digitali da 1 euro) e DJ set di Andrea Castelli e Fabio Maranesi, con il corpo di ballo di Brayan Baldini Sabato 18, dalle 19, spazio al “Percorso del Viandante”, il grande giro di degustazione tra le cantine del territorio allestite lungo Piazza Roma e Piazzetta Belvedere, realizzato in collaborazione con VINEA. Il ticket degustazione unico comprensivo di calice, pettorina, assaggi in tutte le cantine partecipanti e uno stuzzichino. In tarda serata DJ set di Angelo Modesto e “Serata Mojito” al cocktail bar.

Domenica 19, dalle 18, giornata conclusiva dedicata alla degustazione lenta: stesso percorso tra le cantine, musica d’ambiente e “Serata Spritz” a chiudere il weekend. Sempre ticket unico.

Lo street food è curato da “Spinetoli in Festa” e da “Officina 177”, mentre il cocktail bar è affidato al barman Mauro Angelozzi. Per tutta la durata della manifestazione sono garantiti un servizio di sicurezza e un presidio sanitario.

Ad accompagnare le tre serate, in Piazza Roma e al Museo della Civiltà Contadina, la mostra fotografica “Istantanee… Ricordi e Paesaggi” del fotografo Dario Ameli, visitabile dalle 19 alle 23 con ingresso libero. Ameli, che negli anni ha documentato i simposi di scultura di Spinetoli, in questa occasione affianca alle immagini dei lavori degli scultori, spesso ritratti prima ancora di iniziare a lavorare la pietra, una serie di scatti dedicati alle albe sul borgo avvolto nella nebbia. In mostra 60 fotografie stampate, a cui si aggiunge un video con 500 immagini in loop proiettato al Museo della Civiltà Contadina.

L’assessora alla cultura Lory Mascetti inquadra “Travertino DiVino” in una logica più ampia, parlando di un equilibrio tra “contenitore e contenuto”: il borgo con la sua architettura, il travertino come come cornice; il vino e la cultura del territorio come sostanza dell’iniziativa.

Il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, ha commentato l’avvio della rassegna richiamando la doppia natura del paese, definito “borgo strutturale e borgo culturale”

“Da un lato i servizi che l’amministrazione mette a disposizione, potenziandoli sempre di più – continua Luciani – a partire dai musei affidati alle associazioni, dall’altro un’agenda di appuntamenti di un paese che tutte le settimane propone qualcosa al pubblico”.

Il sindaco ha sottolineato la necessità di allargare il campo delle collaborazioni con nuove realtà organizzative, spiegando che l’amministrazione ha “accolto a braccia aperte” Antonio Baghetti promotore del progetto Travertino DiVino. Spinetoli, ha ricordato Luciani, ospita da anni il simposio di scultura, e dagli anni ‘30 la passione per il vino si è tradotta anche in una vera e propria rievocazione storica. “Collaboriamo e impariamo”, ha concluso il sindaco, ribadendo che un borgo culturale non può prescindere dall’enogastronomia: cultura ed enogastronomia, ha aggiunto, “vanno insieme a pari passo, ma seguono strade diverse”.

Il calendario estivo di Spinetoli prosegue il 7, 8 e 9 agosto con “Arte non è acqua”, e dall’8 al 13 settembre con la tradizionale Sagra dello Stoccafisso – che quest’anno giungerà alla sua cinquantesima edizione, che culminerà il 12 settembre con la sfilata dei carri della Festa dell’Uva.

Un fitto programma che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio – Officina 177 e Spinetoli in Festa – di costruire, attraverso collaborazioni e sinergie, un’offerta culturale ed enogastronomica capace di animare il borgo lungo tutta la stagione estiva.

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