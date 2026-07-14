ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale presso la strada comunale interna alla frazione di Piagge per rifacimento muro di contenimento comunale e posizionamento cabina Enel
Con l’Ordinanza dirigenziale 422 del 14 luglio 2027 l’Amministrazione ordina di adottare dal 20 luglio al 20 settembre 2026 l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
- interdizione al transito veicolare e pedonale;
- obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli transitanti sulla via provinciale S.P. 76 all’intersezione con la via comunale;
- istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto residuale di via a fondo cieco, con precedenza ai veicoli con direzione di marcia Nord/Sud.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo