ACQUASANTA TERME – La conferenza permanente ha dato il via libera all’ intervento di rafforzamento locale

della chiesa di San Sebastiano in frazione Favalanciata ad Acquasanta Terme.

La sua struttura è suddivisa in tre campate, coperte da volte in camorcanna e

sovrastante copertura lignea. Tale configurazione strutturale si riflette

sull’impostazione della facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in

arenaria faccia-vista. La struttura di fondazione è costituita da travi di materiale

lapideo debolmente legato, aventi larghezza pari a quella della muratura in

elevazione, che si spingono a circa 65/70cm di profondità, quindi direttamente

poggianti sull’arenaria di base.

Sono previsti la riparazione e consolidamento della volta in camorcanna sottostante

la copertura della chiesa, la sostituzione integrale del tavolato e delle travi lignee

principali della copertura della chiesa, il ripristino della continuità delle murature

lesionate della chiesa, del campanile e degli archi della navata e il rinforzo e

consolidamento parziale delle murature e della cupola del campanile con intonaco

armato. Costo dell’intervento: 300.000,00 euro.

“Il cambio di passo della ricostruzione si evidenzia anche nella tutela dei nostri beni

più preziosi dei nostri territori. E’ un lavoro costante ed essenziale. Desidero

ringraziare il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il Vescovo Gianpiero

Palmieri, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Sante Stangoni per la loro collaborazione”

dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Il sindaco Sante Stangoni ha dichiarato: “Anche la ricostruzione delle chiese sta

arrivando ad un ottimo livello, soprattutto grazie all’eccezionale lavoro del

commissario Castelli, del presidente Acquaroli e della Diocesi. Ringrazio tutti loro per

il loro impegno nel restituire le chiese alle nostre varie frazioni. Nel caso di

Favalanciata, la chiesa è particolarmente importante perché funge da fulcro per una

comunità vivace e presente. Rappresenta un punto di ritrovo domenicale essenziale,

che incarna l’aspetto culturale e tradizionale dei nostri cittadini. È un luogo di

aggregazione, di ritrovo e di ritorno alla tranquillità e alla serenità. L’importante

intervento sulla chiesa di San Salvatore garantirà un restauro che la renderà una

struttura funzionale e sicura per gli anni a venire.”

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