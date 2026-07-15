ROCCAFLUVIONE – Nuove risorse per la ricostruzione pubblica a Roccafluvione, nel Piceno. L’Ufficio

Speciale per la Ricostruzione ha approvato due progetti esecutivi finanziati

nell’ambito dell’ordinanza commissariale 137, destinando complessivamente 484.000

euro alla messa in sicurezza della strada comunale di San Giacomo e al recupero del

civico cimitero della frazione Osoli.

«Queste risorse finanziate consentiranno al Comune di avviare le procedure

necessarie per l’affidamento dei lavori e la successiva realizzazione delle opere –

conferma il commissario straordinario Guido Castelli -. Gli sforzi che mettiamo in

campo sono tanti e tutti volti al rilancio del nostro entroterra così martoriato dal

terremoto, grazie anche e soprattutto al lavoro di squadra profuso coi Comuni, con

l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

«Una splendida notizia e un segnale importante per il nostro territorio. La

ricostruzione procede spedita e la rigenerazione urbana di viabilità e luoghi di culto ci

consente di procedere velocemente verso il ritorno alla normalità atteso da tutta la

comunità» dichiara il sindaco Emiliano Sciamanna.

Il primo intervento riguarda la strada, per la quale è stato concesso un contributo di

300.000 euro. I lavori consentiranno di ripristinare la corretta percorribilità della

carreggiata e di mettere in sicurezza le ripe laterali compromesse dagli effetti del

sisma.

Nel dettaglio, il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione attraverso la

fresatura del manto esistente e la posa di nuovi strati di base e di usura, oltre a

interventi di impermeabilizzazione del piano viabile. Saranno inoltre consolidate le

scarpate nei punti più critici mediante la rimozione del materiale instabile, il taglio

delle alberature pericolanti e l’installazione di reti di contenimento con biostuoie per

favorire il rinverdimento dei versanti. Completano l’opera la realizzazione di una

cunetta in calcestruzzo per la regimazione delle acque superficiali e il ripristino dei

tombini esistenti.

Via libera anche al progetto esecutivo per la riparazione post-sisma del civico cimitero

di Osoli, finanziato con 184.000 euro. La struttura, situata di fronte alla chiesa dei

Santi Giovanni e Martino, presenta danni diffusi causati dagli eventi sismici, tra cui

lesioni e fuori piombo dei muri di cinta, ammaloramenti delle strutture dei loculi e

distacchi dei rivestimenti in travertino.

L’intervento sarà improntato al restauro e al risanamento conservativo del complesso

cimiteriale. Per i due blocchi loculi sono previsti il ripristino delle strutture

danneggiate, il rifacimento delle coperture, la sistemazione dei rivestimenti in

travertino, l’installazione di nuove gronde e sistemi di smaltimento delle acque

piovane, oltre alla realizzazione delle linee vita per le future manutenzioni.

Saranno inoltre eseguiti lavori di consolidamento e recupero del muro di recinzione

in pietra, con interventi di ricostruzione delle parti deteriorate e di miglioramento

delle connessioni murarie mediante l’impiego di barre elicoidali in acciaio. Prevista

anche la manutenzione dell’impianto elettrico e l’integrazione dell’illuminazione nelle

nuove aree pavimentate.

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