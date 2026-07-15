ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in corso G. Mazzini civ. 190 per l’installazione di un cantiere edile.
Con l’Ordinanza dirigenziale 423 del 14 luglio 2027 l’Amministrazione ordina di adottare per i giorni 22 e 23 luglio 2026 dalle ore 22 alle ore 7 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
- divieto di sosta con rimozione coatta Corso G. Mazzini civ. 190, tratto che va da Largo Crivelli a Via Tito Afranio, in ambo i lati;
- l’interdizione del transito veicolare (dalle ore 24:00) nel tratto di Corso G. Mazzini che va da Largo Crivelli al civ. 190;
- l’interdizione (negli episodi di carico e scarico materiale) del transito pedonale sul marciapiede di Corso G. Mazzini civ. 190 con l’obbligo, per il richiedente, di garantire l’attraversamento pedonale in sicurezza con la presenza di un moviere;
- istituzione del transito alternato da movieri in Via Tito Afranio (tratto da Corso G. Mazzini a Via F. Crispi), in Via F. Crispi, e Largo Crivelli al fine di consentire l’uscita dei veicoli in sosta. I movieri , che dovranno coordinarsi tra loro , al fine di garantire il transito dei veicoli in sicurezza dovranno posizionarsi dalle ore 24:00 alle ore 07:00 dei giorni 22 e 23 luglio 2026 in Corso G.Mazzini intersezione con Via Tito Afranio; Via Tito Afranio intersezione con Via F. Crispi; Via F. Crispi intersezione con Largo Crivelli; Largo Crivelli intersezione con Corso G. Mazzini al fine, altresì, di impedire il transito dei veicoli nel tratto interdetto alla circolazione;
- Per l’ingresso del veicolo DAF (non prima delle ore 23:45) nell’area da occupare, il percorso sarà il seguente: Piazza Matteotti/Corso G. Mazzini, con l’adozione dei seguenti provvedimenti per la circolazione stradale:
– l’interdizione temporanea del transito veicolare in C.so G. Mazzini, per il tratto compreso dall’intersezione Via G. Sacconi a Via Bonaccorsi per il tempo strettamente indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in controsenso dei mezzi utilizzati, mediante l’utilizzo di movieri a cura e spese della ditta richiedente;
– di impedire altresì temporaneamente l’accesso sulle vie citate ai veicoli provenienti dalle vie limitrofe al momento del passaggio del veicolo/veicoli utilizzati, con l’utilizzo di movieri a cura e spese della ditta richiedente;
– il divieto di sosta con rimozione coatta in Via G. Sacconi (tratto di mt. 20 dall’intersezione con corso G. Mazzini) in ambo i lati, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 dei giorni 22 e 23 luglio 2026.
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